TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (16-20.08.2021).

1. Jakóbik: Bilion dolarów na stabilizację leży pod Afganistanem. Kto go wykopie?

– Jeszcze Sowieci odkryli bogactwo surowców pod Afganistanem. Metale ziem rzadkich będące surowcami transformacji energetycznej w tym kraju pozwoliły snuć opowieści o bilionie dolarów do wydobycia, który mógłby wesprzeć odbudowę tego kraju. Jednakże wieloletnia destabilizacja i gra mocarstw powoduje, że skarb skryty pod afgańską ziemią pozostaje w ukryciu, czekając na chętnych – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Bandyterka Gazpromu w magazynach Europy

Gazprom, poza ograniczaniem przesyłu gazu do Europy poprzez magistrale eksportowe konsekwentnie opróżnia europejskie magazyny gazu będące pod jego kontrolą. To doprowadza do historycznie wysokich cen surowca na rynku europejskim i widma kryzysu gazowego w nadchodzącym sezonie grzewczym – ostrzega Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Gorgol: Posypał się amerykański domek z kart w Afganistanie

Ekspert do spraw międzynarodowych Patryk Gorgol ocenia, że porządek budowany przez Amerykanów w Afganistanie posypał się jak „domek z kart”. – Amerykanie – od co najmniej paru lat – mieli tylko taki wybór: albo opuścić Afganistan i oddać go talibom albo trwać na posterunku i ponosić koszty związane z wojną – pisze.

4. Stachura: Koszmar Huawei trwa przez sankcje USA

W styczniu można było przewidywać, że to nie będzie łatwy rok Huawei’a. Chiński gigant telekomunikacyjny mierzył się wówczas z niechęcią w Europie i Stanach Zjednoczonych, która dzisiaj negatywnie wpływa na jego na wyniki – pisze Jędrzej Stachura, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Sawicki: Port offshore na raty. W Gdyni będzie tłok

