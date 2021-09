TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (20-24.09.2021).

1. Jakóbik: Sekurytyzacja versus liberalizacja Nord Stream 2. Kryzys cen gazu to preludium wojny?

Podczas gdy Polska, Ukraina i kraje Europy Środkowo-Wschodniej ostrzegają, że Rosja już teraz używa Nord Stream 2 jako broni, Kreml chce przekonać Zachód, że ten gazociąg może działać w zgodzie z wymogami rynku europejskiego i tworzy złudną wizję konkurencji między Gazpromem a Rosnieftem. Ukraina ostrzega przed nową wojną na Wschodzie – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Nord Stream 2 na nielegalu? Może się jeszcze zamienić w ruinę

– Rosjanie nie wahają się przed stosowaniem szantażu wysokimi cenami gazu w Europie w celu jak najszybszego uruchomienia Nord Stream 2. Posłowie europejscy obawiają się nielegalnego startu tej inwestycji. Jednak działania przeciwników tego projektu wsparte przez Komisję Europejska mogą go jeszcze zamienić w ruinę. PGNiG dołącza do sporu o certyfikację – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Mikulski: Czy jest przyszłość dla małych reaktorów jądrowych w Polsce (ANALIZA)

Temat małych reaktorów modułowych ostatnio został poruszony przez ministra Piotra Naimskiego, który powiedział „małe reaktory jądrowe są przyszłością, ale daleką”. Rzeczywiście innowacyjne małe reaktory należące do IV generacji mogą być dostępne komercyjnie w drugiej połowie lat trzydziestych, ale mamy małe reaktory chłodzone wodą wywodzące się z dobrze sprawdzonych konstrukcji. Odznaczają się one zredukowaną mocą i zwiększeniem bezpieczeństwa układów chłodzenia. Reaktory te w oparciu o dotychczasowe doświadczenia mogą być uruchomione na świecie już ok. 2028 roku, a jednym z nich jest reaktor BWRX-300, którym interesuje się kilka polskich firm. O tych małych reaktorach pisze dr Andrzej Mikulski, były pracownik instytutów w Świerku i były inspektor dozoru jądrowego.

4. Jakóbik: Ceny energii 40 plus? Kryzys energetyczny to wyrok polityczny

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach rusza w cieniu dyskusji o wzroście cen energii. W obiegu pojawiło się 40 procent podwyżki brzmiące jak wyrok na ekipie rządzącej, ale to właśnie nasi prawodawcy mogą złagodzić kryzys energetyczny, który mógłby być wyrokiem politycznym – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Fedorska: Czy blackout w Dreźnie ma drugie dno?

Położone w Saksonii Drezno liczy około 560 tys. mieszkańców i jest pod względem wielkości i infrastruktury porównywalne do Poznania. Krótko przed godziną 14.00 w dniu 13 września w Dreźnie i pobliskich miejscowościach zabrakło prądu w 300 000 gospodarstwach domowych, jak podaje miejscowy dostawca energii, firma SachsenEnergie AG. Stanęły także linie produkcyjne w fabrykach półprzewodników firmy Infineon i Bosch – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.