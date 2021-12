TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (6-10.12.2021).

1. Spirydowicz: Natychmiastowe zamknięcie Turowa albo jego trwanie do 2044 roku to fałszywa alternatywa

Natychmiastowe zamknięcie Turowa albo jego trwanie do 2044 roku to fałszywa alternatywa. Turów należy transformować zgodnie ze strategią – pisze Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).

2. Tretyn: Gdzie się podziały tamte moce wytwórcze?

Patrząc na to, co w ostatnich dniach dzieje się na rynku energii, należy pochylić się nad polskimi mocami wytwórczymi i poczynić refleksję. W chwili obecnej nic innego nam nie pozostaje jak poważnie zastanowić się nad przyszłością polskiego systemu energetycznego i tego, co może nas czekać za 3-4 lata, a może być to czarna przyszłość bez wystarczającej ilości nowych elektrowni – pisze Aleksander Tretyn, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Polska rozmawia z Katarem by sprowadzić więcej gazu spoza Rosji (ANALIZA)

Katar to oprócz USA największe źródło gazu skroplonego w Europie. Tym samym jest ważny z punktu widzenia zmniejszenia zależności od dostaw z Rosji, na którym zależy Polsce, ale nie tylko jej. Zagrożenie rosyjskie każe patrzeć także na Ukrainę – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Kłossowski: Musimy stać się realistami na rynku energii

– Musimy się stać realistami, otrząsnąć się i przestać wierzyć, że połączone systemy elektroenergetyczne mają charakter miedzianej płyty i prześlą energię elektryczną skądkolwiek dokądkolwiek w każdych okolicznościach – ocenił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Eryk Kłossowski podczas konferencji Areopag Energetyki Odnawialnej 2021. Jego zdaniem nie uda się usunąć wszystkich ograniczeń rynku energii ani stworzyć konkurencji doskonałej.

5. Marszałkowski: Łukaszenka straszy Europę, ale czy wróble mają się czego bać?

W ostatnich kilku tygodniach kilkukrotnie pojawiały się groźby Aleksandra Łukaszenki o możliwej przerwie tranzytu surowców energetycznych transportowanych z Rosji do Europy przez terytorium Białorusi. Na ile są to realne groźby Łukaszenki, a na ile próba wzniecania napięcia na europejskim rynku energetycznym? – zastanawia się Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.