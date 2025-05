TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych komentarzy i opinii mijającego tygodnia (26.04-2.05.2025 roku).

1. Hiszpania raptownie straciła ponad połowę mocy. Postawiła na Net Zero i popełniła błąd

Tuż przed blackoutem w Hiszpanii energia ze słońca odpowiadała za ponad 60 procent miksu. Zdaniem ekspertów to postawienie na OZE było przyczyną kryzysu. – Im więcej energii z wiatru i słońca jest w sieci, tym sieć jest mniej stabilna i tym trudniej zarządzać w przypadku awarii – mówi Kathryn Porter, konsultantka ds. energii. Około południa Hiszpania straciła ponad połowę mocy dostarczanej do systemu.

2. Niemcy chcą powrotu złota z amerykańskich skarbców. Polska przeciwnie, ufamy bankom w USA

Pogłębiający się brak zaufania niemieckiej opinii publicznej do dotychczasowego najważniejszego sojusznika jakim były Stany Zjednoczone, wyraża się ostatnio w żądaniach powrotu złota przechowywanego w amerykańskich skarbcach. Niemieckie gazety piszą wprost: Natychmiast zwróćcie nam nasze złoto! W przeciwieństwie do niemieckiej paniki, polskie instytucje finansowe i rządowe milcząco wyrażają zaufanie do amerykańskich banków przechowujących nasze złoto. A mamy go już łącznie ponad 500 ton.

3. Nadmiar odnawialnych źródeł energii nie był przyczyną blackout’u na Półwyspie Iberyjskim

Produkcja energii z odnawialnych źródeł nie była przyczyną blackout’u, który dotknął Hiszpanię, Portugalię i części Francji, a przed awarią nie zaobserwowano żadnych anomalii w strukturze generacji – poinformowali przedstawiciele sektora energetycznego.

4. W Wielkopolsce powstaje solarny gigant. Największy w regionie

Energa Wytwarzanie należąca do Grupy Orlen rozbudowuje o 25 MW do 250 MW potężną farmę fotowoltaiczną Kleczew, zlokalizowaną w województwie wielkopolskim – dowiedział się Biznes Alert. Inwestycja, której koszt można szacować na 75 milionów złotych ma się zakończyć w 2025 roku. Dzięki czemu Grupa Orlen stanie się właścicielem największej elektrowni solarnej w Polsce, i w regionie. Nakłady na park Kleczew Solar & Wind mogą wynieść do 900 milionów złotych.

5. Problem ze srebrem. Jego deficyt zagraża rozwojowi fotowoltaiki, AI i baterii nowej generacji

