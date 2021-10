Tu na razie jest ściernisko, ale będzie trzecia największa z farm słonecznych w Polsce Alert

Farma fotowoltaiczna Wielbark. Fot. Aleksander Tretyn

Energa zaprosiła dziennikarzy na wizytę studyjną na instalację fotowoltaiczną w Wielbarku. Ma osiągnąć moc 62 MW i zająć 119 hektary. Jej wartość to 200 mln zł.

Pierwsze dwa megawaty w Wielbarku powstały już dwa lata temu, kolejne sześć zostało już zainstalowane i przejęte przez spółkę Energa OZE. Budowa ma się zakończyć najpóźniej w czerwcu 2022 roku, a oddanie do użytku ma nastąpić w 2023 roku. Została już podpisana umowa przyłączeniowa.

Instalacja Energi zasili około 31 tysięcy gospodarstw domowych. Będzie to trzecia farma fotowoltaiczna pod względem mocy w Polsce. Udział komponentu krajowego w tej konstrukcji to prawie 40 procent. Jedynie panele i inwertery pochodzą spoza Polski.

– W chwili obecnej w ramach strategii Orlen 2030 planujemy do 2030 roku rozwinąć nasze OZE do mocy 2,5 GW z 0,5 GW. Strategia Energi i Orlenu wpisuje się w regulacje unijne, Europejski Zielony Ład, czy też Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku. Inwestycje w OZE będą się rozwijać w następnej dekadzie – powiedział główny specjalista Energi do spraw regulacji i rozwoju Jan Karasowski.

– Strategia realizacji celów klimatycznych przez przedsiębiorstwa energetyczne opiera się na myśleniu zrównoważonym. Chcemy, aby różne źródła energii dostarczały ją do sieci – Ireneusz Rogala z Energi OZE. – Myślimy tez o morskiej energetyce wiatrowej, która mocno zmienia warunki w energetyce na skalę całej Polski. Inne elementy to gospodarka wodorowa znajdująca się w powijakach, ale cała Europa nad tym pracuje i my myślimy o projektach tego typu.

– Energa OZE jest operatorem największego i najnowocześniejszego magazynu energii o mocy 6 MW. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej. Takie połączenie pozwala nam równoważyć źródła odnawialne, które potrafią być niestabilne – tłumaczył Rogala. Przypomniał, że magazyny energii pozwalają też sterować częstotliwością sieci przesyłowej, można nimi sterować zdalnie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wojciech Jakóbik/Aleksander Tretyn