Tusk: Fit for 55 to trochę ryzykowny projekt. Rząd musi chronić ludzi żyjących z węgla (WIDEO) Energetyka

Donald Tusk. Źródło: YouTube

Były premier, a obecnie lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk odpowiadał na pytania internautów w sesji LiveChat. Uznał propozycję nowych regulacji klimatycznych Komisji Europejskiej za „trochę ryzykowny projekt”. Zaapelował do rządu o ochronę „ludzi żyjących z węgla”.

– Premier Morawiecki na Radzie Europejskiej zaakceptował ten ambitny i trochę ryzykowny projekt – powiedział Donald Tusk mając na myśli cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku zaakceptowany przez kraje unijne, którego konsekwencją jest zestaw regulacji Fit for 55. – Będzie dyskusja w Parlamencie Europejskim i negocjacje między rządami oraz instytucjami europejskimi. Mam nadzieję, że tak jak rząd zgodził się na cele tego projektu, tak znajdzie siłę, narzędzia i metody, żeby przekonać instytucje europejskie i inne rządy europejskie, aby było to dla Polski jak najmniej dotkliwe.

– Mówię o cenach energii i ochronie regionów, w których ludzie żyli z węgla. Są pieniądze, Unia Europejska jest otwarta. Od polskiego rządu zależy, skoro zgodził się na ten cel, aby dojść do niego bez zbytnich kosztów, aby to nie było zbyt bolesne dla Polaków – podsumował Tusk.

Premier Tusk zasłynął w ostatnim czasie głośną wypowiedzią o sporze na temat charakteru zmian klimatu. Stwierdził, że należy go zostawić naukowcom nie rozstrzygając, czy te zmiany zachodzą pod wpływem działalności człowieka.

Opracował Wojciech Jakóbik