Tusk: Kwestie klimatu i ochrony środowiska powinny stanowić agendę narodową Opinie

Donald Tusk. Źródło: Flickr

– Kwestia ochrony środowiska wymaga nie tylko nadzwyczajnych kompetencji, ale także nadzwyczajnych środków. Nie uda nam się wyjść poza sferę sloganów i obietnic w sprawie ochrony klimatu, jeśli nie podejmiemy zaawansowanej współpracy z rolnikami – powiedział były premier i przewodniczący PO Donald Tusk na konferencji prasowej.

Tusk o ochronie środowiska

– Raporty naukowców z całego świata nie pozostawiają wątpliwości nie tylko wobec tego, co ludzie widzą i czują w całej Polsce, że klimat zmienia się z dramatycznymi skutkami, ale że bezpośredni wpływ ma na to także działalność człowieka. To nasza odpowiedzialność, by zrobić wszystko, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, która jest już w perspektywie pokolenia naszych dzieci i wnuków. (…) Kwestia ochrony środowiska wymaga nie tylko nadzwyczajnych kompetencji, ale także nadzwyczajnych środków. Nie uda nam się wyjść poza sferę sloganów i obietnic w sprawie ochrony klimatu, jeśli nie podejmiemy zaawansowanej współpracy z rolnikami. Jeśli rolnicy mają być odpowiedzialni za gospodarkę wodną w swoich gospodarstwach, potrzebują zachęt. Jeśli właściciele gospodarstw domowych mają być zaangażowani w ochronę środowiska, to nie mogą na tym tracić. Jeśli myślimy serio o ochronie klimatu, musimy znaleźć pieniądze na to, by uczynić polskiego rolnika uczestnikiem gry o nasze bezpieczeństwo klimatyczne – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Goniądzu w woj. podlaskim.

– Wracając do polskiej polityki ustaliłem, że kwestie klimatu będą moim priorytetem, ponieważ wiele zrozumiałem podczas mojego pobytu w Brukseli. Kwestie klimatu i ochrony środowiska powinny stanowić agendę narodową – dodał Tusk.

Opracował Michał Perzyński