UE szykuje plan, by zabezpieczyć się na problemy z dostawami gazu i ropy z Rosji Alert

Podczas przyszłotygodniowego szczytu przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej mają zgodzić się na to, by natychmiast rozpocząć uzupełnianie zapasów gazu, aby przygotować się na następną zimę i zapewnić bufor przed problemami w dostawach.

Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła przywódców 27 krajów członkowskich UE do porozumienia w sprawie stopniowego zaprzestania polegania na dostawach surowców energetycznych z Rosji, w tym poprzez zwiększenie importu LNG i przyspieszenie rozwoju OZE. Całkowite odejście od importu paliw kopalnych z Rosji zajmie jednak lata, więc kraje planują również działania mające na celu złagodzenie potencjalnych przerw w dostawach od wschodniego dostawcy, który odpowiada za 40 procent gazu w UE, 27 procent importu ropy naftowej i 46 procent importu węgla.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska zaproponuje przepisy zobowiązujące kraje UE, by ​​magazyny gazu były zapełnione w co najmniej 90 procentach do 1 października każdego roku. Magazyny gazu w UE są obecnie zapełnione w 26 procentach.

W maju Komisja opublikuje szczegółowy plan, aby kraje UE zrezygnowały z rosyjskiego gazu, ropy i węgla do 2027 roku. Pierwotny plan, opublikowany w zeszłym tygodniu, obejmował duży wzrost importu LNG i potrojenie mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej i słonecznej do 2030 roku. Podczas gdy kraje UE jednoczą się w celu rezygnacji z rosyjskich paliw kopalnych, są podzielone w kwestii, czy nałożyć sankcje na rosyjską ropę i gaz. Stany Zjednoczone, które w mniejszym stopniu opierają się na rosyjskich paliwach, zakazały ich importu w zeszłym tygodniu.

Reuters/Michał Perzyński