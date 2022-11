W Charkowie nie ma obecnie prądu; w Kijowie zabrakło wody Alert

Portal Ukraińska Prawda podaje, że w Charkowie nie ma energii elektrycznej, a w Kijowie wstrzymane zostały dostawy bieżącej wody.

Kijów. Źródło: freepik

Sytuacja w Charkowie

Portal podaje, że w drugim największym mieście Ukrainy nie ma obecnie energii elektrycznej, co spowodowało wstrzymanie elektrycznego transportu publicznego. Podobne problemy z zasilaniem mają niektóre części obwodu charkowskiego. Metro i elektryczny transport publiczny w Charkowie zostały wstrzymane. Na niektórych zakłóconych trasach kursują dodatkowe autobusy. Występują problemy z łącznością telefoniczną.

Lokalni dziennikarze donoszą, że obwód charkowski nie został dotknięty ostatnim rosyjskim atakiem. Zasilanie zostało odcięte po ataku Rosji na Kijów. Tamtejsze obiekty infrastruktury zostały zaatakowane. Trwa alarm przeciwlotniczy.

Sytuacja w Kijowie

Tymczasem merKijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku rosyjskich ataków wstrzymano dostawy bieżącej wody w całym mieście. – Dostawy wody zostały wstrzymane w całym Kijowie w wyniku ataków. Inżynierowie Kyivvodokanal (Kijowskie Wodociągi – przyp. red.) pracują nad jej jak najszybszym przywróceniem – napisał Kliczko na Telegramie. Zaapelował on do mieszkańców stolicy o zapewnienie odpowiednich zapasów wody. Dodał, że technicy robią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić dostawy wody w Kijowie.

Ukraińska Prawda/Michał Perzyński