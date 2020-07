Dostawy gazu przez Ukrainę spadły prawie o połowę Energetyka

Infrastruktura gazowa. Fot. Uniper

W ciagu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku, dostawy gazu przez system Ukrainy zmniejszyły się o 45 procent w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku – poinformował Operator Systemu Przesyłowego Ukrainy.

Ukraina traci wolumen, ale nie traci finansowo

Nominalna wartość przesyłu wyniosła 24,9 mld m sześc. gazu, z czego 22,9 mld m sześc. zostało przesłanych na Zachód. 16,9 mld m sześc. trafiło na Słowację, 4,2 mld m sześc. na Węgry, 1 ,8 mld m sześc. zostało dostarczonych do Polski, 1,9 mld m sześc. na Bałkany, 1,5 mld m sześc. do Mołdawii oraz 0,4 mld m sześc. do Rumunii.

Operator poinformował, że odnotował duży wzrost dostaw na Bałkany w czerwcu, kiedy gazociąg Turkish Stream przechodził konserwację.

– Od początku roku Gazprom płaci za cały wolumen zarezerwowanych mocy, z których 78 procent zostało wykorzystanych w pierwszej połowie roku. Ze swojej strony OGTSU spełnia wszystkie codzienne żądania i zapewni nieprzerwany transport gazu do krajów europejskich w przyszłości – głosi komunikat operatora.

OGTSU/Prime/Mariusz Marszałkowski