Ukraina ostrzega przed katastrofą humanitarną. Apeluje o zatrzymanie Nord Stream 1 Alert

Operator gazociągów na Ukrainie przypomina, że ograniczenie dostaw gazu z Rosji do Europy to działanie polityczne i należy zmusić Rosjan do zwiększenia ich z użyciem szlaku ukraińskiego poprzez blokadę Nord Stream 1.

Serhij Makogon. Fot. Ukrtrsangaz

– Niezwykle ważne będzie utrzymanie naszej infrastruktury przesyłu gazu bo inaczej nie unikniemy katastrofy humanitarnej na Ukrainie – ostrzega prezes operatora OGTSUA Serhiy Makogon na Facebooku. – Państwa najbardziej zależne od gazu rosyjskiego w Unii Europejskiej powinny podjąć zdecydowane kroki i zatrzymać dostawy przez Nord Stream 1. W ten sposób zmuszą Rosję do wykorzystania systemu przesyłowego Ukrainy. Klienci europejscy nie ucierpią, a naszym wspólnym zadaniem jest ochrona konsumenta na Ukrainie – podsumował.

Jeżeli Ukraina zostanie pozbawiona przesyłu gazu rosyjskiego, nie będzie mogła realizować dostaw do własnych odbiorców, którzy mogą zostać bez źródła ogrzewania w sezonie grzewczym 2022/23 w czasie działań wojennych Rosji. To pole do działania Rosjan, którzy mogliby używać tego argumentu by zyskać poparcie i tłumić sprzeciw na terenach okupowanych nad Dnieprem.

Facebook/Wojciech Jakóbik