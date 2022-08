Wojna na Ukrainie wstrzymała plany PGNiG Alert

PGNiG poinformowało, że inwazja Rosji na Ukrainę wstrzymała projekt poszukiwania gazu ziemnego na Ukrainie przy granicy z Polską.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Dzień przed wybuchem wojny plac na koncesji Bybliwska w obwodzie Lwowskim był przygotowany do odwiertu. Niestety sytuacja wojenna skomplikowała te plany. Cały czas analizujemy sytuacje bezpieczeństwa. Nie mamy na razie informacji kiedy mogłoby dojść do wykonania odwiertu, ale absolutnie nie zarzucamy projektu poszukiwania gazu na Ukrainie – odpowiedział wiceprezes PGNiG Artur Cieślik na pytanie BiznesAlert.pl.

PGNiG w sierpniu 2021 roku kupiło od spółki ERU Management Services 85 procent udziałów z spółce Karpatgazvydobuvannya, dysponującej koncesją Bybliwska. Koncesja leży w obwodzie lwowskim, przy granicy z Polską.

Spółka planowała przeprowadzenie pierwszych odwiertów poszukiwawczych w tym roku. Gaz wydobywany na Ukrainie miał trafiać do klientów na Ukrainie, jednak istniała możliwość w określonych przypadkach przesyłania go do Polski.

Mariusz Marszałkowski