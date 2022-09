Inspektorzy kończą wizytę w Zaporożu, a elektrownia działa na linii rezerwowej Alert

Misja inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej ma się zakończyć piątego września – poinformował przedstawiciel rosyjskich władz okupacyjnych. Wszystkie cztery linie energetyczne łączące elektrownię z ukraińskim systemem zostały odłączone, pozostała jedna linia rezerwowa.

Elektrownia Zaporoże. Fot. iStock.

Agencja ma rotacyjnie utrzymywać dwóch inspektorów na terenie elektrowni, jednak nie podjęto ostatecznych decyzji co do szczegółów ich pobytu. MAEA poinformowała, że w niedziele, czwartego września, w wyniku ostrzału po raz kolejny elektrownia utraciła połączenie bezpośrednie z ukraińskim systemem elektroenergetycznym. Wciąż jeden blok jądrowy działa i produkuje energię, która trafia na Ukrainę poprzez połączenie rezerwowe.

Agencja informuje jednocześnie, że istnieje rezerwowa linia energetyczna 330/750 Kv, która łączy obiekt z pobliską elektrociepłownią, dzięki której energia trafia do ukraińskiego systemu elektroenergetycznego. Elektrociepłownia jest również alternatywą do dostarczania energii do samej elektrowni jądrowej, która wymaga dostaw energii do procesów technologicznych i chłodzenia reaktora.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi ocenił, że konieczna jest stała obecność inspektorów agencji w obiekcie – Różnica między obecnością na miejscu, a nieobecnością nas jest jak dzień i noc. Nadal jestem poważnie zaniepokojony sytuacją w Zaporożu – to się nie zmieniło – ale ciągła obecność MAEA będzie miała ogromne znaczenie dla stabilizacji sytuacji. Jestem niezmiernie dumny z niezwykle ważnej i odważnej pracy, jaką zespół MAEA może teraz wykonywać w ZNPP.

MAEA ma w najbliższych dniach opublikować raport z obecności swoich inspektorów na terenie elektrowni, podsumowujący zastany stan faktyczny.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej/Mariusz Marszałkowski