Ukraina rozważa budowę fabryki wodoru

P.O. ministra energii Ukrainy Olga Buslawiec poinformowała o planach wodorowych.

Plany rozwoju wodoru na Ukrainie powstają w resorcie energii Ukrainy. Wcześniej ukraiński minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleb powiedział, że kraj może stać się wiarygodnym dostawcą wodoru do UE, w szczególności do Niemiec. 17 lipca odbyły się konsultacje między Ukrainą a Niemcami. Dotyczyły współpracy w obszarze energetyki wodorowej, w wyniku których strony uzgodniły przeprowadzenie badania możliwości wykorzystania ukraińskiego systemu transportu gazu (GTS) do transportu wodoru.

– Ukraina powinna nadążać za rozwijającym się światem w sektorze technologii i ich wytwarzaniem, oraz określić swój potencjał na kilka kroków do przodu – powiedziała Buslawiec. Przedstawicielka resortu nawiązała do strategii wodorowej UE, która została przedstawiona w lipcu. Uwzględnia ona rozwój tzw. zielonego wodoru, produkowanego z pomocą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W latach 2020-2024 UE planuje instalację elektrolizerów o łącznej mocy min. 6 GW oraz produkcję około miliona ton zielonego wodoru. Ponadto grupa jedenastu operatorów gazowej sieci przesyłowej (Enagas, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas i Terega) z dziewięciu krajów UE przedstawiła plan rozwoju europejskiej infrastruktury dostaw wodoru.

