Największa umowa finansowania fotowoltaiki w Polsce została podpisana Alert

fot. R.POWER

Santander Bank Polska i mBank podpisały umowę o wartości 350 mln zł (79 mln euro) na sfinansowanie projektu elektrowni słonecznych opracowanego przez R.Power, polskiego inwestora i dewelopera systemów fotowoltaicznych. – Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę 128 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 121 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE – informuje R.Power.

Podpisy i kontrakty

W komunikacie czytamy, że jest to dotychczas największa umowa dotycząca finansowania projektu budowy elektrowni słonecznych w Polsce. Santander Bank Polska oraz mBank posiadają po 50 procent udziału w transakcji. Budowa elektrowni ma być zakończona w ciągu 18 miesięcy.

Deweloper informuje, że wszystkie elektrownie wygrały aukcje OZE i zostaną podpisane piętnastoletnie kontrakty różnicowe zapewniające im gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej. W aukcjach przeprowadzonych w latach 2016‒2019 udzielone zostało wsparcie dla ponad 2000 instalacji. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 154 TWh energii. W ciągu ostatnich lat spółka R.Power wygrała aukcje solarne na łączną moc instalacji prawie 300 MWp.

– Energia słoneczna stała się konkurencyjna cenowo w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. Fotowoltaika wraz z energetyką wiatrową będzie w nadchodzących latach jednym z motorów rozwoju nie tylko energetyki w Polsce, ale całej gospodarki po COVID-19. Cieszymy się, że jako R.Power jesteśmy częścią tej rewolucji, jednocześnie mamy nadzieję, że lokalne regulacje, podobnie jak we Francji, Niemczech czy Włoszech, będą wspierać mniejsze rozproszone instalacje, co pozwoli w Polsce zbudować firmy solarne działające na skalę globalną – komentuje Tomasz Sęk, współzałożyciel i członek zarządu R.Power.

Wielokrotnie informowaliśmy na BiznesAlert.pl, że instytucje finansowe coraz bardziej aktywnie wspiera rozwój niskoemisyjnej energetyki oraz Odnawialnych Źródeł Energii. W przypadku Grupy Santander, jednym z 10 celów przyjętych globalnie na najbliższe lata jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania zielonej energii w wysokości 120 miliardów euro w latach 2019-2025, oraz 220 miliardów euro w latach 2019-2030 na inne zielone rozwiązania, które pomogą w walce ze zmianami klimatu. MBank z kolei już w 2018 roku zdecydował się przeznaczyć na ten finansowanie projektów OZE 500 mln zł. Latem 2019 podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o sto procent, do miliarda złotych. W marcu 2020 roku ponownie zwiększył limit finansowania do dwóch miliardów złotych.

R.Power/Patrycja Rapacka