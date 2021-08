Umowa społeczna z energetyką, czyli ile zapłacić za spokój. Spięcie Energetyka

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski rozmawiają o projekcie umowy społecznej dla górnictwa.

BiznesAlert.pl dotarł do projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym. Projekt z 23 sierpnia zakłada umowę rządu, spółek energetycznych PGE, Tauron, Enea, Energa i ZE PAK (zwanych gwarantami umowy) oraz organizacji związkowych w sprawie transformacji regionów górniczych, sektora wydobycia węgla brunatnego oraz energetycznego przy uwzględnieniu aspektu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Co to oznacza dla procesu odchodzenia Polski od węgla?

