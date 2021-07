Unia Europejska i Ukraina podpisały partnerstwo strategiczne. Dotyczy ono surowców krytycznych i baterii Alert

fot. Wikipedia/CC

Ministerstwo klimatu i środowiska podaje, że wiceminister Piotr Dziadzio uczestniczył 13 lipca 2021 roku w konferencji, której towarzyszyło podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Dotyczy ono partnerstwa strategicznego w obszarze surowców krytycznych i baterii. W trakcie wystąpienia wiceminister podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej między Ukrainą, Unią Europejską i Polską.

Ministerstwo podkreśla, że podpisanie memorandum będzie miało wpływ na współpracę Polski z Ukrainą w obszarze surowców mineralnych. Umowa przyczyni się też do lepszego wykorzystania potencjału w zakresie nowych inwestycji. Ma ona również istotne znaczenie ze względu na wynikającą z transformacji konieczność zwiększania importu surowców do kraju – czytamy w komunikacie.

– Dodatkowo powołane partnerstwo jest okazją do zaktualizowania współpracy pomiędzy służbami geologicznymi, które będą mogły prowadzić wspólne badania i projekty w obszarze łańcucha dostaw surowców krytycznych. Porozumienie może się również przyczynić do poprawy klimatu inwestycyjnego dla polskich przedsiębiorców – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Zdaniem ministerstwa, nie można też pominąć kwestii współpracy w zakresie produkcji baterii. LG Chem produkująca baterie do samochodów elektrycznych, Umicore z fabryką komponentów potrzebnych do produkcji katod czy Northvolt, która będzie produkować baterie i magazyny energii to firmy, które inwestują w Polsce. Otwarcie się na współpracę z Ukrainą może dać nowe możliwości w zakresie dywersyfikacji dostawców i surowców potrzebnych m.in do produkcji baterii – czytamy.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura