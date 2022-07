Unia Europejska przedłużyła sankcje wobec Rosji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się przedłużyć obecne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej do stycznia 2023 roku.

Ursula von der Leyen / CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

– Brutalna wojna Rosji z Ukrainą trwa nadal. Dlatego proponujemy dziś zaostrzenie naszych mocno uderzających unijnych sankcji wobec Kremla, skuteczniejsze ich egzekwowanie i przedłużenie do stycznia 2023 roku. Moskwa musi nadal płacić wysoką cenę za swoją agresję – napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na Twitterze w zeszłym tygodniu.

Russia’s brutal war against Ukraine continues unabated.

Therefore we propose today to tighten our hard-hitting EU sanctions against the Kremlin, enforce them more effectively and extend them until January 2023.

Moscow must continue to pay a high price for its aggression.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2022