Unia Europejska przedłuża sankcje za aneksję Krymu o kolejny rok

Półwysep krymski widziany z kosmosu. Fot. Wikimedia Commons

Rada Unii Europejskiej przedłużyła sankcje wobec Rosji za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola o kolejny rok – do 23 czerwca 2021 roku.

Sankcje unijne

Obecnie stosowane środki ograniczające obejmują zakazy przywozu produktów pochodzących z Krymu lub Sewastopola do UE, inwestycje infrastrukturalne lub finansowe oraz usługi turystyczne na Krymie lub Sewastopolu. Ponadto ograniczenia dotyczą wywozu niektórych towarów i technologii do przedsiębiorstw krymskich lub do wykorzystania w sektorach transportu, telekomunikacji i energii. Sankcje odnoszą się również do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych.

W oświadczeniu przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE, Wspólnota nadal nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską i potępia to naruszenie międzynarodowego prawa.

Sankcje zostały wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2014 roku w odpowiedzi na próby celowego podważenia integralności terytorialnej Ukrainy.

Consilium EU