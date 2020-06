USA mogą objąć sankcjami firmy europejskie za Nord Stream 2. Komisja obiecuje im ochronę Alert

Komisja Europejska przygotowuje środki na rzecz ochrony interesów Unii Europejskiej w obliczu groźby sankcji USA wobec spornego projektu Nord Stream 2. Taką deklarację złożył unijny wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell.

Groźba sankcji USA

W tym miesiącu senatorowie USA zapowiedzieli doprecyzowanie sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2, czyli projektu rosyjskiego Gazpromu zakładającego budowę gazociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Waszyngton twierdzi, że to przedsięwzięcie zwiększy wpływy gospodarcze i polityczne Moskwy w krajach europejskich. Sankcje mają objąć podmioty zaangażowane w budowę i przygotowanie do pracy Nord Stream 2.

Obietnica ochrony z Komisji

– Stanowisko unijne w sprawie sankcji USA wobec firm europejskich, które prowadzą legalne i zgodne z prawem interesy na mocy prawa europejskiego, jest jednoznaczne. Te sankcje są niedopuszczalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym, a Unia zdecydowanie się im sprzeciwia – powiedział Joseph Borrell w pisemnej odpowiedzi z 25 czerwca. – Komisja przygotowuje grunt pod przyjęcie wzmocnionego mechanizmu, który poprawi odporność Europy na skutki sankcji eksterytorialnych nałożonych przez kraje trzecie – dodaje Hiszpan. Borrell nie sprecyzował, którą formę przybierze ten mechanizm ani kiedy zostanie wprowadzony. Hiszpan nadmienił, że uderzając w interesy gospodarcze Unii Europejskiej, sankcje USA osłabią wspólne stanowisko unijne w sprawie destabilizacji Ukrainy po tym, jak Moskwa zajęła nielegalnie Półwysep Krymski w 2014 roku.

Reuters/Bartłomiej Sawicki