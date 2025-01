URE apeluje do przedsiębiorców w sprawie zmian kodu CN oleju napędowego

Urząd Regulacji Energetyki zaapelował do przedsiębiorców z branży paliwowej o sprawdzenie, czy w związku ze zmianą kodu CN oleju napędowego nie muszą zaktualizować koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Jest na to czas do 30 stycznia bieżącego roku.



Od początku 2025 roku obowiązują nowe przepisy, uwzględniające ostatnie unijne regulacje dot. nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Przygotowana przez Ministerstwo Przemysłu nowelizacja (wraz z rozporządzeniem) rozdzieliła kody oleju napędowego.

Zgodnie z listopadowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej dotychczas stosowany kod oleju napędowego CN 2710 19 43 zmieniono na CN 2710 19 44. Jednocześnie hydrorafinowany olej roślinny (HVO) jest oznaczany kodem CN 2710 19 42.

W czwartek URE przypomniał, że zmiana wymusza na przedsiębiorcach, posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz wpisanych do rejestru podmiotów przywożących złożenie do Prezesa URE wniosku uwzględniającego te zmiany. Regulator przygotował odpowiednie formularze. Czas na ich przesłanie mija 30 stycznia bieżącego roku.

Zmiana wprowadza obowiązki dla dwóch grup przedsiębiorców: posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz wpisanych do rejestru podmiotów przywożących.

Przedsiębiorcy, którzy w koncesji w zakresie paliw ciekłych mają wpisany olej napędowy lub olej napędowy do celów grzewczych o kodzie CN 2710 19 43, powinni złożyć wniosek o zmianę koncesji. Przedsiębiorcy, którzy we wpisie do rejestru podmiotów przywożących mają wpisany olej napędowy o tym samym kodzie, powinni złożyć wniosek o zmianę wpisu do rejestru.

Rozporządzenie KE dot. nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz ws. Wspólnej Taryfy Celnej weszło w życie 20 listopada br. Ma ono być stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich UE od 1 stycznia 2025 r., służąc unijnej Wspólnej Taryfie Celnej i dostarczając precyzyjniejszych danych statystycznych dot. handlu wewnątrz UE oraz między UE a resztą świata. Akt ten wprowadził m.in. zmianę kodu CN (Combined Nomenclature, Nomenklatury Scalonej) dla oleju napędowego czystego.

Resort przemysłu przejrzał polskie ustawodawstwo, identyfikując regulacje, w których był przywoływany kod CN 2710 19 43. Bez wprowadzenia zmian przepisy te pozostawałyby niespójne z unijnym rozporządzeniem. Znajdują się one m.in. w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Prawie ochrony środowiska, ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw czy o efektywności energetycznej.

Wprowadzono też reguły przejściowe dla zmian w kodach CN, aby ułatwić ich wdrażanie do porządku krajowego. Dotyczy to ustaw: Prawo energetyczne, a także o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. W grudniu parlament przeprocedował nowelizację przepisów, która po podpisie prezydenta obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, wraz ze stosownym rozporządzeniem Ministra Przemysłu.

Rozporządzenie to nowelizuje rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 2019 roku określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Wprowadzona na poziomie unijnym i krajowym zmiana dot. kodów CN oleju napędowego ma umożliwić m.in. ustanowienie norm do badań jakości odrębnie identyfikowanych odtąd paliw i przeprowadzanie kontroli ich jakości.

PAP / Biznes Alert