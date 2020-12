Prezes URE nie widzi podstaw do podwyżek cen gazu Alert

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

– Biorąc pod uwagę wszystkie istotne argumenty, dziś nie widzimy podstaw, by taryfa największego sprzedawcy gazu – PGNiG Obrót Detaliczny – miała wzrosnąć – ocenił w rozmowie z PAP prezes URE Rafał Gawin. URE prowadzi postępowanie ws. taryfy PGNiG OD na 2021 roku.

– Co najmniej w perspektywie półrocznej dla dostaw do klientów, dla których regulujemy ceny, nie widzimy podstaw, by uznać za uzasadniony wzrost cen gazu – powiedział Gawin. Jak dodał, również po stronie innych kosztów przedsiębiorstwa „nie widzimy specjalnych podstaw dla istotnych wzrostów”.

Prezes URE wskazał m. in. na sytuację rynkową. – Obserwując sytuację na Towarowej Giełdzie Energii, dziś nie możemy uznać za zasadne przedstawianych nam argumentów co do tego, że w najbliższym czasie ceny gazu na rynkach w znaczący sposób wzrosną – powiedział.

Jak zauważył, jeżeli mówimy o najbliższych miesiącach 2021 roku, przedsiębiorstwo powinno mieć już zakontraktowane zakupy na potrzeby klientów końcowych, można więc w miarę wiarygodnie szacować ceny, po jakich nastąpiła kontraktacja. – Dzisiaj te ceny gazu są najniższe od wielu lat – podkreślił.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński