URE zaakceptował podwyżkę cen gazu w taryfie PGNiG OD o 7,4 procent Alert

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 procent dla wszystkich grup taryfowych – podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku.

Prezes URE zatwierdził w czwartek zmiany w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Podwyżka ceny za paliwo gazowe w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,4 procent. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian. Zmiana dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku.

URE podał na stronie internetowej, że zmiana taryfy oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 6,8 procent dla odbiorców używających gazu wysokometanowego i gazu zaazotowanego Ls oraz o 6,9 procent dla gazu zaazotowanego Lw. Urząd wyjaśnił, że powodem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD. – Po spadkach cen gazu na TGE w 2020 roku, którym towarzyszyły spadki cen w taryfach PGNiG OD (do poziomu 8,543 gr/KWh), od początku bieżącego roku do teraz notowania gazu wzrosły – w zależności od instrumentu – o nawet 234 procent – napisano w komunikacie. – Zauważalny jest również znaczny wzrost cen gazu od lipca br. (tzn. od momentu zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy w lipcu br.) do teraz. Przykładowo 14 września 2021 roku cena gazu dla kontraktu GAS_BASE_Q-4-21 wyniosła 311,71 zł/MWh, podczas gdy w lipcu 2021 roku cena ta wyniosła 174,7 zł/MWh, co oznacza wzrost o ponad 78 procent – dodano.

Według danych URE dla statystycznego odbiorcy gazu w grupie W-1.1, zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 3,4 procent, co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 płatność wrośnie o 4,6 procent i wyniesie 4,48 zł miesięcznie. Odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, ogrzewający także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o 13,76 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 4,9 procent).

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński