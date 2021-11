USA chcą uruchomić efekt domina na rynku ropy. Wypuszczą 50 mln baryłek rezerw by obniżyć ceny Alert

Źródło: freepik

USA ogłosiły chęć wypuszczenia na rynek 50 mln baryłek ropy z rezerw w celu obniżenia cen paliw na stacjach. Pomimo zapowiedzi, póki co nie poszły za nimi w ślad inne gospodarki: Chiny, Indie, Japonia i Korea Południowa. Jest wśród nich wymieniona także Wielka Brytania.

Departament Energii USA wypuści 32 mln baryłek ze Strategicznej Rezerwy Ropy w następnych kilku miesiącach i sprzeda kolejne 18 mln baryłek. Amerykanie mają działać w porozumieniu ze wspomnianymi gospodarkami w celu obniżenia cen paliw na stacjach, które wzrosły w Stanach ze średniej 2,11 dolarów za galon w 2020 do 3,40 dolarów w 2021 roku.

Zdaniem USA podaż ropy nie nadąża za popytem. Innego zdania są potęgi naftowe porozumienia naftowego OPEC+, które obawiają się rychłego spadku popytu w związku z kryzysem oraz pandemią koronawirusa. Amerykanie deklarują gotowość do dalszej interwencji i przekonują do swych racji. Dodatkowy argument to spadek notowań prezydenta Joe Bidena między innymi ze względu na drogie paliwa.

CNBC/Wojciech Jakóbik