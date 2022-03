USA grożą chińskim firmom odcięciem od sprzętu i oprogramowania Alert

Źródło: freepik

– Chińskie firmy, które przeciwstawiają się amerykańskim ograniczeniom eksportu do Rosji, mogą zostać odcięte od amerykańskiego sprzętu i oprogramowania, którego potrzebują do wytwarzania produktów – powiedziała sekretarz handlu USA Gina Raimondo w rozmowie z New York Times.

USA grożą umieszczeniem chińskich firm na czarnej liście handlowej, jeśli ominą one najnowsze sankcje przeciwko Rosji.

– Gdyby Stany Zjednoczone odkryły, że firma taka jak SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation – przyp. red.) sprzedaje swoje chipy do Rosji, w zasadzie mogłyby ją zamknąć, ponieważ uniemożliwiłyby im korzystanie z amerykańskiego sprzętu i oprogramowania – podkreśliła Gina Raimondo. Firma nie skomentowała tej wypowiedzi.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Zhao Lijian powiedział, że Chiny sprzeciwiają się wszelkim jednostronnym sankcjom i ograniczeniom nakładanym przez Stany Zjednoczone.

Dodał, że polityka Waszyngtonu wobec Ukrainy i Rosji nie powinna szkodzić interesom Chin. – Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zdecydowanie bronić praw chińskich firm – zaznaczył.

Reuters/Jędrzej Stachura