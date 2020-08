Ostatnie ostrzeżenie. Amerykanie grożą Niemcom „miażdżącymi sankcjami” za wsparcie Nord Stream 2 Alert

Trzech amerykańskich senatorów zagroziło władzom niemieckiego portu Sassnitz, że w razie dalszej pomocy przy budowie Nord Stream 2 port ten, władze oraz pracowników czekają miażdżące sankcje.

Czy miażdżące sankcję uderzą niemieckie porty?

Ted Cruz, Tom Cotton oraz Ron Johnson pisząc list do Fährhafen Sassnitz GmbH, zarządcy portu w Sassnitz i Mukran, który jest centrum logistycznym projektu Nord Stream 2 ostrzegają, że dalsza kontynuacja współpracy ze spółką Nord Stream 2 AG spowoduję nieodwracalne szkody dla niemieckiego portu i miasta. Według senatorów restrykcje te doprowadzą do „zniszczenia” rentowności biznesu niemieckiego portu. Według senatorów jest jednak rozwiązanie – Porzucenie w ramach procedur umownych współpracy przy projekcie Nord Stream 2. Według senatorów list ten jest ostatnim ostrzeżeniem i należy traktować go jako formalną notę prawną.

Senatorowie podkreślają, że każde działanie statków Akademik Czerski i barki Fortuna w realizacji projektu Nord Stream 2 będzie prowadziło do nałożenia sankcji na niemiecki port. W liście pojawiło się również odniesienie do okresu przejściowego, dawanego firmom na wycofanie się z projektu w ciągu 30 dni od wejścia w życie sankcji – W przypadku waszym, po tylu ostrzeżeniach naszego rządu, tylu apelach Kongresu oraz publicznych deklaracjach Rosjan, że będą kontynuować budowę Nord Stream 2, trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek dobrą wolę związaną z wstrzymaniem sankcji na wasz biznes – brzmi treść listu.

W grudniu 2019 roku Senator Cruz wysłał podobny list do przedstawicieli firmy Allseas budującej sporny gazociąg. W ostatnich kilku tygodniach USA znacznie zwiększyły presje na projekt Nord Stream 2. Z jednej strony departament stanu zaktualizował wytyczne do ustawy CAATSA, które pozwalają nałożyć restrykcję retroaktywnie, z drugiej strony przez Kongres przeszła nowa wersja ustawy PEESA, która została włączona do NDAA czyli ustawy budżetowej Pentagonu.

Politico/Mariusz Marszałkowski