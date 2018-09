Vaicziunas: Synchronizacja państw bałtyckich przechodzi w fazę działań

Synchronizacja systemu energetycznego państw bałtyckich z resztą UE przechodzi z etapu studiów do działań – powiedział PAP minister energetyki Litwy Żygimantas Vaicziunas. Jak dodał, aktualny scenariusz ma silne polityczne poparcie zainteresowanych i KE.

Minister zaznaczył, że całkowity koszt synchronizacji jest szacowany na ok. 1 mld euro, w tym ok. 550 mln euro powinien kosztować kabel Polska-Litwa. „Nie pamiętam tak silnego poparcia KE dla jakiegoś projektu. W deklaracji jest napisane, że Komisja przygotowuje się do współfinansowania i mamy mocne podstawy, by przypuszczać, że to dofinansowanie będzie na maksymalnym poziomie 75 proc. Bo w końcu chodzi o bezpieczeństwo dostaw” – podkreślił Vaicziunas.

„Nigdy nie byliśmy tak blisko synchronizacji, ale cały czas pojawiają się wyzwania. Najpierw takim wyzwaniem był wybór scenariusza, teraz jest nim dialog z Rosją i Białorusią w sprawie odłączenia się Państw Bałtyckich od ich sieci” – powiedział minister. Zauważył jednocześnie, że inwestycje w systemie energetycznym tych krajów de facto świadczą o ich przygotowaniach do desynchronizacji. „Z technicznego punktu widzenia te przygotowania trwają. To jest dobra wiadomość” – ocenił Vaicziunas.