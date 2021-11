W centrum Paryża hulajnogi elektryczne nie pojadą szybciej niż 10 km/h Alert

Hulajnoga elektryczna. Fot. Patrycja Rapacka/BiznesAlert.pl

Prędkość hulajnóg elektrycznych w Paryżu została zmniejszona do 10 km/h w centrum miasta przez trzy duże wypożyczalnie. Dotyczy to obszarów, w których hulajnogi i piesi często wchodzą sobie w drogę. Obejmuje to atrakcje turystyczne, parki, szkoły i place. Z inicjatywy władz miasta latem odbył się już test w Luwrze i kilku innych miejscach. Teraz firmy wynajmujące łącznie 15 tysięcy hulajnóg elektrycznych w Paryżu postanowiły rozszerzyć „strefy wolne” z ograniczeniem prędkości.

Hulajnogi elektryczne pojadą wolniej w Paryżu

Ograniczenie prędkości jest automatycznie podawana hulajnogom za pośrednictwem ich lokalizacji GPS. Gdy tylko hulajnoga wjedzie w jedną z wyznaczonych stref, zwalnia. Jak wyjaśnili dostawcy, „strefy spowolnienia” mogą być dalej dostosowywane na żądanie administracji miasta. Nie jest to jeszcze usatysfakcjonowane dobrowolnym krokiem dostawców. Jak powiedział specjalista ds. mobilności w paryskim ratuszu, David Belliard, brzegi Sekwany i ruchliwe dzielnice handlowe nie są jeszcze objęte ograniczeniem prędkości.

Ograniczenie prędkości w hulajnogach elektrycznych nie jest nową kwestią. Takie ograniczenie już istnieje w Nowym Jorku i Barcelonie, a także na niektórych paryskich przedmieściach. W Niemczech hulajnogi mogą jeździć od 6 do 20 kilometrów na godzinę.

W związku z dużą liczbą wypadków z e-hulajnogami w Paryżu, z 329 obrażeniami i dwoma zgonami w tym roku, miasto rozważa również selektywne zakazy dotyczące skuterów i ich używania przez dwie lub trzy osoby jednocześnie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, trzej właściciele postanowili w międzyczasie wprowadzić „tryb dla początkujących” w Paryżu, oprócz ograniczenia prędkości, które zmniejsza prędkość skuterów do 15 km/h w całym mieście. Ten tryb mogą ustawić osoby, które po raz pierwszy korzystają ze skutera i nie czują się bezpiecznie.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Michał Perzyński