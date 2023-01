Warszawa zyska gaz z terminali LNG i Baltic Pipe dzięki nowemu gazociągowi Alert

Trwa budowa 308 km Gazociągu Gustorzyn-Wronów, inwestycji realizowanej przez Gaz-System. Ma on zasilić m.in. Aglomerację Warszawską w gaz pochodzący z Baltic Pipe i terminali LNG.

Gazociąg Gustorzyn-Wronów fot. Gaz-System

Gazociąg Gustorzyn–Wronów o łącznej długości ok. 308 km i średnicy 1000 mm jest kluczową inwestycją dla zapewnienia elastyczności i bezpieczeństwa dostaw gazu do klientów w centralnej Polsce. Główne zadanie nowego gazociągu to połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z węzłem i tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie).

Trwa budowa 308. km gazociągu #GustorzynWronów. Zasili on aglomerację warszawską, łódzką, Radom i woj. lubelskie. Gaz tłoczony będzie z @TerminalLNG, @BalticPipe_PL oraz planowanego terminala #FSRU w Gdańsku. Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał 2023r. #FunduszeUE pic.twitter.com/KgcXcYsQtE — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) January 12, 2023

Realizacja tej inwestycji podzielona jest na trzy etapy:

etap I Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km;

etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka o długości 100 km;

etap III Rawa Mazowiecka – Wronów o długości 154 km.

Planowany czas zakończenia całej inwestycji to czwarty kwartał 2023 roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji południe i centralna Polska zyska dostęp do gazu pochodzącego z terminala LNG w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe a w przyszłości również z planowano gazoportu pływającego (FSRU), który powstanie w Zatoce Gdańskiej.

Gaz-System/Mariusz Marszałkowski