Warzocha: Inwestycja w Łagiszy będzie realizowana zgodnie ze zobowiązaniami

– Inwestycja w Łagiszy będzie realizowana ze względu na zobowiązania podjęte parę lat temu. To co nas uspokaja, to zapewnienie infrastruktury dostaw gazu do bloku gazowo parowego – powiedział Artur Warzocha, członek zarządu ds. korporacyjnych Taurona podczas OSE 2022 w Gdańsku.

Elektrownia Łagisza. Fot. Tauron

– Ryzyko zawsze istnieje, jednak na dzisiaj nie jesteśmy w stanie oszacować poziomu tego ryzyka. Inwestycja w Łagiszy będzie realizowana ze względu na zobowiązania podjęte parę lat temu – zapowiedział Artur Warzocha.

– To co nas uspokaja, to zapewnienie infrastruktury dostaw gazu do bloku gazowo parowego w Łagiszy, która będzie przygotowana. Ważnym elementem tej inwestycji jest produkcja ciepła, co jest bardzo ważne z perspektywy aglomeracji górnośląskiej, ale także produkcji energii elektrycznej – dodał.

Mariusz Marszałkowski