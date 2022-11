Trzy tony węgla z dopłatą można będzie kupić elastycznie Alert

Rząd uelastycznia zakupy węgla z dopłatą. Limit trzech ton na gospodarstwo domowe można będzie zrealizować przed i po Nowym Roku.

Węgiel. fot. Węglokoks

– Mamy do kupienia 1500 kg do końca roku i 1500 w Nowym Roku – powiedział wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda na konferencji prasowej. – Zmieniamy rozporządzenie tak, aby można było kupić dodatkowe ilości jeszcze w tym roku. Nie zmienia się suma trzech ton, ale ten zakup można przyspieszyć lub odłożyć na termin po Nowym Roku. Nie chcemy, by Polacy stali przed wyborem czy kupić węgiel czy sfinansować Święta – powiedział Karol Rabenda.

– Można kupić ten węgiel w tym roku albo Nowym Roku i nic nie przepada. Limit trzech ton zostaje utrzymany – zapewnił minister Rabenda w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

– W niektórych gminach przebiega ten proces lepiej, a w innych gorzej. Generalnie samorządy dadzą sobie radę – zapewnił Rabenda. – Jesteśmy w stanie pomagać gminom na etapie dystrybucji.

– Do tej pory rynek prywatny był skupiony na źródle rosyjskim. Jeżeli się nie dostosuje do realiów sankcyjnych my będziemy działać – zapewnił gospodarz konferencji prasowej.

Od 17 sierpnia 2022 roku gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85 procent węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wojciech Jakóbik