Węgry nie oglądają się na Unię i szukają rozwiązania w sprawie „ruble za gaz z Rosji” Alert

Węgry obecnie pracują nad technicznymi aspektami regulacji należności za gaz, które Rosja chce otrzymywać w rublach. Pierwsza płatność w przypadku Węgier przypada na koniec maja. Unia Europejska rozważa wprowadzenie embargo na surowce z Rosji a Komisja Europejska zaleca wstrzymanie się z płatnościami do czasu wypracowania wspólnej odpowiedzi.

Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier, poinformował, że kwestia płatności to sprawa do uregulowania pomiędzy państwowym koncernem energetycznym MVM a Gazpromem.

Unia Europejska nie ma żadnej roli do odegrania w kontrakcie na gaz rosyjski, który Węgry mają z Gazpromem, a Budapeszt pracuje nad rozwiązaniem na rzecz płatności za to paliwo – powiedział minister Szijjarto. – Nasze pierwsze zobowiązanie do zapłaty przypada na koniec maja. Rozwiązanie techniczne jest po to, abyśmy mogli zapłacić za zużyty gaz, a szczegóły techniczne tego rozwiązania są obecnie opracowywane – poinformował dziennikarzy

Według niego, każde państwo ma prawo decydować o tym skąd, jak i za ile sprowadza surowce energetyczne.

Węgry, które są silnie uzależnione od importu rosyjskiego gazu i ropy, podpisały w zeszłym roku nową długoterminową umowę na dostawy gazu z Rosją. Państwo to sprzeciwia się nałożeniu sankcji energetycznych na Rosję. W ramach węgierskiej umowy Gazprom ma przesyłać 4,5 mld m sześc. gazu rocznie dwiema trasami: 3,5 mld m sześc. przez Serbię i 1 mld przez Austrię.

Pod koniec marca Władimir Putin podpisał dekret nakazujący klientom z państw uznanych za nieprzyjazne (m.in. cała Unia Europejska) płacenia za dostarczony przez Gazprom gaz w rublach. Wiele państw europejskich odrzuciło to żądanie wskazując, że jest ono niezgodne z zapisami kontraktów. Komisja Europejska zaleca wstrzymanie się z płatnościami do wypracowania wspólnej odpowiedzi europejskiej.

W myśl dekretu, firmy kupujące gaz od Gazpromu będą zobowiązane do założenia konta rublowego w Gazprombanku. Pozwoli to na wzmocnienia rubla jako waluty a także może ochronić Gazprombank przed wykluczeniem z systemu SWIFT. Unia Europejska debatuje również nad wprowadzeniem embarga na dostawy gazu i ropy z Rosji. Dotychczas, zgodnie ze słowami przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, Wspólnota zgodziła się nałożyć embargo na dostawy węgla. W zeszłym roku wartość importu węgla do UE przekroczyła 4 mld euro.

Reuters/Mariusz Marszałkowski