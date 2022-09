Węgry nie poprą sankcji ekonomicznych wobec Rosji Alert

– Węgry nie poprą żadnych sankcji wobec Rosji, które wpłynęłyby na współpracę ekonomiczną z tym państwem – powiedział szef węgierskiego ministerstwa spraw zagranicznych Peter Szijarto w rozmowie ze Sputnikem.

Węgry i Rosja. Źródło: Freepik

– Kontynuujemy nasz pogląd, że energetyka jest dla nas czerwoną linią w kontekście karania Rosji. Nie wiemy jeszcze co znajdzie się w nowym projekcie sankcji, jednak mogę z całą stanowczością powiedzieć, że Węgry nie zgodzą się na żadne restrykcje w zakresie współpracy energetycznej, ponieważ jest ona dla nas istotna – powiedział Peter Szijarto.

– Fizycznie nie jest możliwe, aby mój kraj zaprzestał sprowadzania surowców z Rosji. W przypadku ropy, alternatywny ropociąg nie ma wystarczającej przepustowości aby móc zaspokoić nasze zapotrzebowanie, a w przypadku gazu nie ma w ogóle alternatywnej trasy, która by pozwoliła sprowadzać inny gaz niż ten z Rosji – dodał Szijarto.

– Nie pozwolimy cierpieć obywatelom Węgier przez wojnę, za którą nie są oni odpowiedzialni – dodał.

Węgierski minister wskazał, że dzięki dostawom gazu przez Gazprom, Węgry przetrwają zimę bez żadnych zakłóceń, w odróżnieniu od części innych państw UE, które dotychczas bazowały na gazie z Rosji.

Szijarto odniósł się również do potencjalnej zmiany metodyki głosowania nad sankcjami wobec Rosji. – My nie zgadzamy na zmiany sposobu głosowania z jednomyślnego na większościowy. Nasi partnerzy w UE często mówią o poszanowaniu traktatów. Kwestie dyplomacji i spraw zagranicznych należą do tej grupy, która wymaga jednomyślności – zaznaczył.

Węgierski polityk powiedział Sputnikowi, że jego kraj chce przyspieszyć rozbudowę elektrowni jądrowej w Paks oraz zmodyfikować umowę z Rosatomem tak, aby nie stała się ona obiektem unijnych restrykcji. Szijarto zaapelował również do instytucji unijnych i finansowych aby nie nakładały sankcji na ten projekt ostrzegając jednocześnie, że każdy kto będzie próbował ingerować w budowę nowych bloków jądrowych podważa suwerenność Węgier.

Minister powiedział, że sankcje UE na Rosję są bezcelowe i szkodliwe, gdyż przyczyniają się do wzrostów cen nośników energii, co bezpośrednio przekłada się na poziom inflacji w krajach Europy.

Sputnik/Mariusz Marszałkowski