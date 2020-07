Węgry potwierdzają zainteresowanie zakupem gazu z Azerbejdżanu Alert

Źródło: Flickr

– Jeśli Grecja, Bułgaria i Rumunia przeprowadzą prace budowlane zgodnie z planowanym harmonogramem, to od 2023 roku w portfelu Węgier może pojawić się nowe źródło dostaw gazu. Węgry chciałyby każdego roku będą kupować od Azerbejdżanu 1-2 miliardy metrów sześciennych gazu – powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó.

Gaz z Azerbejdżanu

Po zakończeniu wspieranego przez UE projektu Południowego Korytarza Gazowego, mającego na celu sprowadzenie azerskiego gazu z Morza Kaspijskiego do Europy, przyczyni się do on dywersyfikacji europejskich dostaw. Głównym źródłem zaopatrzenia w południowym korytarzu gazowym jest złoże Shah Deniz, położone w strefie ekonomicznej Azerbejdżanu na Morzu Kaspijskim. Budowa wartego 4,5 miliarda euro projektu rozpoczęła się w 2016 roku, a komercyjne przepływy gazu mają rozpocząć się w październiku. Jedyną pozostałą częścią jest rurociąg transadriatycki (TAP) łączący Grecję, Albanię i Włochy z odcinkiem morskim, który jest wykonany w 95 procentach.

Pole gazowe Shah Deniz 2 jest jednym z głównych źródeł gazu dla Południowego Korytarza Gazowego. Początkowa przepustowośćTAP wynosi 10 mld m sześc., z czego 2 mld m sześc. przeznaczono dla Grecji i Bułgarii. Węgry liczą też na otwarcie kolejnej nowej trasy z południa, przez projekt Turkish Stream, który poprowadzi rosyjski gaz do Turcji, a następnie do Europy, przez Bułgarię, Serbię i Węgry. Po ukończeniu rurociąg mógłby dostarczyć na Węgry 6 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

CEEnergy News/Michał Perzyński