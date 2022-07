Rywale gry o polski atom łączą siły w pracach nad nowoczesnym paliwem jądrowym Alert

Amerykański Westinghouse i francuski EDF ogłosiły partnerstwo z w celu zbadania funkcjonalności nowoczesnego paliwa jądrowego Accident Tolerant Fuel (ATF) firmy Westinghouse EnCore. Westinghouse będzie testować swoje paliwo EnCore w reaktorze EDF pod kątem potencjalnego wdrożenia we flocie jądrowej EDF po 2030 roku.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Współpraca Westinghouse i EDF

Będzie to największy program badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnych paliw, jaki Westinghouse przeprowadził do tej pory w Europie. Amerykański koncern dostarczy zespoły z ołowianymi prętami testowymi (LTR) do EDF ze swojego zakładu produkcji paliwa w Västerås w Szwecji do 2023 roku. Współpraca amerykańsko-francuska obejmuje licencjonowanie, kwalifikację, produkcję, dostawę i eksploatację LTR w reaktorze EDF o mocy 1300 MWe. Westinghouse przeprowadzi również badanie po napromieniowaniu, aby zweryfikować zwiększoną odporność na awarie w reaktorach EDF w warunkach eksploatacyjnych.

– Westinghouse jest pionierem w ogólnobranżowej inicjatywie ATF. Cieszymy się, że możemy współpracować z EDF w ramach tego programu rozwojowego i wysoko cenimy proaktywność i zaangażowanie EDF – powiedział Tarik Choho, prezes Westinghouse ds. paliw nuklearnych.

Zarówno amerykański Westinghouse, jak i francuski EDF są kandydatami do budowy pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Polsce. Rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, który partner zostanie wybrany do polskiego programu jądrowego.

Business Wire/Michał Perzyński