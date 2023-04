Atom w USA który ma stanąć w Polsce szykuje się do pracy, a o finansowanie walczą Polacy Alert

Georgia Power oznajmiła, że blok trzeci Elektrowni Vogtle został już przyłączony do sieci elektroenergetycznej. Technologia AP1000 zastosowana w tym obiekcie ma być użyta w Polsce, która zabiega o elastyczne finansowanie atomu w Brukseli.

Elektrownia Vogtle od Westinghouse. Fot. Wikimedia Commons.

Atom z USA szykuje się do pracy

Firma Georgia Power, która zarządza Elektrownią Vogtle pod Waynesboro w Georgii, stanie USA, poinformowała o przyłączeniu bloku trzeciego do sieci w ramach testów przygotowujących go do normalnej pracy. Teraz będzie badać jego zachowanie przy różnej mocy wytwórczej, by mógł zacząć pracować komercyjnie późną wiosną 2023 roku. Obiekt wykorzystuje technologię AP1000 od Westinghouse.

Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu ma wykorzystywać trzy reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MW z pierwszą jednostką oddaną w 2033 roku.

Tymczasem Warszawa zabiega o model finansowania elektrowni jądrowej, nie chcąc polegać jedynie na kontrakcie różnicowym, który jest przewidziany w rozporządzeniu unijnym składającym się na reformę rynku energii proponowaną przez Komisję Europejską. Zakłada on, że inwestycje w OZE, energetykę wodną i jądrowa mają być finansowane kontraktem różnicowym, dającym cenę gwarantowaną sprzedaży energii finansowaną z dopłaty na rachunku u jej odbiorców.

– Dyskusja nad projektem rozporządzenia, które będzie podstawą reformy architektury rynku energii, znajduje się na początkowym etapie – przekonuje resort klimatu w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Zgodnie z projektem mechanizm kontraktu różnicowego jest formułą przewidzianą dla bezpośrednich systemów wsparcia cenowego, co w naszej ocenie pozostawia otwartą kwestię stosowania innych modeli wsparcia o charakterze nie-cenowym.

– Polska w swoim stanowisku postuluje zachowanie elastyczności w zakresie doboru rozwiązań na poziomie krajowym, uwzględniających specyfikę państw członkowskich oraz źródeł wytwarzania, których miałyby dotyczyć – podaje ministerstwo klimatu i środowiska RP.

Polacy rozważają różne modele finansowania (m.in. Regulated Asset Base – RAB, spółdzielczy, SaHo autorstwa resortu klimatu), a według informacji BiznesAlert.pl, jeden z nich może zostać zastosowany po podpisaniu umowy projektowej z Bechtel i Westinghouse, które są partnerami Polskich Elektrowni Jądrowych przy tym przedsięwzięciu.

Georgia Power/Wojciech Jakóbik