Wiceminister klimatu zapowiada liberalizację ustawy odległościowym i dalszy rozwój OZE Alert

Fot. ireneusz-zyska.pl

Podczas sejmowej debaty wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, odpowiedzialny w rządzie za rozwój odnawialnych źródeł energii, zapowiedział dalsze prace nad liberalizacją ustawy odległościowej i nakreślił ramy rozwoju OZE w Polsce na następną dekadę.

Liberalizacja ustawy odległościowej

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawy odległościowej 10h – powinien wpłynąć do Sejmu do czerwca br., potwierdził wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jego zdaniem projekt będzie przedmiotem prac sejmowych już w przyszłym miesiącu. – Co do ustawy o energetyce wiatrowej na lądzie, tzw. reguła 10h, potwierdzam – są na ukończeniu prace legislacyjne projektu rządowego – powiedział Zyska podczas sejmowej debaty w sprawie w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. – Zgodnie z planem, zakładamy, że w czerwcu Wysoka Izba będzie pracować nad tym projektem. Oczywiście, wcześniej musi Rada Ministrów ten projekt zaakceptować. Pracujemy nad konsensusem, tak aby projekt był akceptowalny dla społeczeństwa – dodał.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało w połowie kwietnia br., że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawy odległościowej 10h – został do niego przekazany z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt nowelizacji zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10h) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

Udział OZE w polskim miksie będzie rosnąć

Zyska podał, że łączna wartość mocy zainstalowanej OZE w krajowym systemie energetycznym osiągnie 28 GW w roku 2025. Podkreślił, że po roku 2030 udział OZE w miksie energetycznym przekroczy 50 procent zużycia energii brutto. – Już za trzy lata w krajowym systemie energetycznym będzie pracować około 28 GW mocy we wszystkich technologiach: w wietrze na lądzie, fotowoltaika, biogaz, biomasa, energetyka wodna. Myślimy szeroko, kompleksowo o rozwoju o odnawialnych źródłach energii, również o magazynowaniu tej energii na poziomie gospodarstw domowych i dużych magazynów elektrowni szczytowo-pompowych” – powiedział Zyska podczas sejmowej debaty w sprawie w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. – Polski miks roku 2033 to miks zrównoważony, ale z coraz większym udziale OZE po 2030 roku, przekraczającym 50 procent zużycia energii brutto – dodał.

Przypomniał, że w ostatnich latach nastąpił wzrost mocy zainstalowanej OZE. – W roku 2015 w Polsce było 4,9 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na lądzie. Dzisiaj jest to 7,2 GW czyli jednak nastąpił przyrost. Ale to nie wszystko, ponieważ w ciągu ostatnich czterech lat w aukcjach OZE zakontraktowaliśmy 5 GW mocy zainstalowanej i zgodnie z terminami, zawartymi w tych kontraktach w ciągu najbliższych trzech lat do roku 2025 na lądzie w Polsce będzie funkcjonować blisko 12 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – podkreślił.

W latach 2022 i 2021 w Polsce zainstalowano 8 GW odnawialnych źródeł energii. – To głównie zasługa prosumentów, instalacji rozproszonych, których w marcu br. przekroczyliśmy 1 mln, ale też innych instalacji dodał Zyska.

ISB News/Michał Perzyński