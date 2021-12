Wiceprezes Rosnieftu: Czekamy na możliwość eksportu gazu do Europy Alert

Wostok Oil fot Rosnieft

Didier Kasimiro, pierwszy wiceprezes rosyjskiego koncernu energetycznego Rosnieft powiedział, że spółka oczekuje pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii udostępnienia mocy przesyłowych Gazpromu.

Według Kasimiro, Gazprom nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na gaz wszystkich konsumentów, dlatego ważne jest, aby dopuścić Rosnieft do eksportu. Podkreślił, że w strategii Rosnieftu zapisano rosnący udział gazu w produkcji z 20 do 25 procent.

Kasimiro uznał również, że dopuszczenie Rosnieftu pomoże rozwiązać problemy Gazpromu z dostosowaniem gazociągu Nord Stream 2 do do unijnej dyrektywy gazowej poprzez dopuszczenie podmiotu trzeciego do użytkowania gazociągu.

Na początku grudnia Władimir Putin nakazał rządowi przygotować prawne i organizacyjne rozwiązania pozwalające na eksport do 10 mld m sześc. gazu rocznie przez Rosnieft przy korzystaniu z infrastruktury Gazpromu. Prace mają zostać zakończone na początku marca 2022 roku.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski