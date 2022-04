Daniel Yergin: Odejście Niemiec od atomu to strzał w stopę Atom

Daniel Yergin. Źródło: flickr

Wiceprezes S&P Global Daniel Yergin przewiduje, że odejście Niemiec od atomu było błędem, a porzucanie rosyjskiej energii rozpoczną od ropy naftowej. – Niemcy w pewnym sensie strzeliły sobie w stopę, wyłączając swoją energetykę jądrową – powiedział w rozmowie z MSNBC.

Daniel Yergin podkreślił w wywiadzie dla telewizji MSNBC, że Rosja zarabia 250 miliardów dolarów rocznie ze sprzedaży energii do samej Europy. Wypowiedział się również na temat dotychczasowej polityki Niemiec. – Niemcy w pewnym sensie strzeliły sobie w stopę, wyłączając swój atom, podczas gdy inne kraje, Francja i Wielka Brytania, faktycznie będą zwiększać zaangażowanie w energetykę jądrową – powiedział.

– Europa mierzy się obecnie z presją wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba to zrobić. Europejczycy zastanawiają się tylko, który moment będzie odpowiedni, aby skutecznie odciąć się od dostaw z tego kierunku. Zmiana stanowiska Unii Europejskiej w sprawie importu energii z Rosji nastąpiła zaraz po rozpoczęciu inwazji. Wszyscy zgadzają się, że odejście od rosyjskiej energii jest konieczne. Teraz pozostaje pytanie: kiedy i w jaki sposób – podkreślił wiceprezes S&P Global.

– Wpływ agresji rosyjskiej na gospodarkę będziemy mogli podsumować pod koniec roku, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie czynniki i dane – zaznaczył.

Daniel Yergin to amerykański pisarz, laureat nagrody Pulitzera, mówca i badacz gospodarki. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Cambridge Energy Research Associates. Jego najbardziej znane książki to „The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power” oraz „The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World”. Otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Cambridge.

Opracował Jędrzej Stachura