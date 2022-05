Więcej LNG – mniej gazu od KGB. Spięcie Energetyka

Tematem dzisiejszego Spięcia jest rynek gazu, a przede wszystkim to, jak dzięki zakupom LNG Polska uniezależnia się od dostaw z Rosji, na przykładzie porozumienia PGNiG z amerykańską firmą Sempra.

Dziennikarze BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski rozmawiają o konferencji Gazterm, gdzie zostało porozumienie o imporcie LNG. – Porozumienie to nakreśla warunki przyszłej umowy na dostawy LNG z USA do Polski. Ma ona być zawarta na 20 lat, i dotyczy sporych wolumenów jak na zapotrzebowanie Polski na ten surowiec. Będzie to przydatne przy przeprowadzaniu transformacji energetycznej – mówił Mariusz Marszałkowski.

– Umowa z Cheniere zawiera klauzulę „delivery ex ship”, która zakłada, że Amerykanie mają odpowiedzialność za transport od początku do końca. Odbiór ma być w Świnoujściu, i gwarantuje to stabilną cenę. Reeksport zakładany jest w kontraktach z klauzulą „free on board”, Polacy mają kilka takich umów. Są różne narzędzia do różnych celów – powiedział redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

