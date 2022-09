Wielka Brytania znosi zakaz wydobycia gazu łupkowego Alert

Rząd Wielkiej Brytanii uchylił zakaz wydobycia gazu łupkowego, ponieważ ma nadzieję na szybkie dostawy surowca w celu poprawy wewnętrznej sytuacji energetycznej w dobie kryzysu.

fot. cuadrillaresources.com

Fracking, czyli szczelinowanie hydrauliczne, polega na wstrzykiwaniu wody, chemikaliów i piasku do szczelin w ziemi pod wysokim ciśnieniem, w celu umożliwienia wydobycia ropy naftowej gazu łupkowego.

Ponowna zgoda na wydobycie łupków

Zakaz został wprowadzony w listopadzie 2019 roku po tym, jak kilka wstrząsów, a później trzęsienie ziemi o zostało odnotowane w pobliżu jedynego aktywnego miejsca szczelinowania w Wielkiej Brytanii, w angielskim hrabstwie Lancashire. Wtedy prawie 200 osób zgłosiło uszkodzenia swoich domów w wyniku trzęsienia ziemi.

Premier Wielkiej Brytanii Liz Truss twierdzi, że szczelinowanie odegra kluczową rolę w uczynieniu Wielkiej Brytanii eksporterem energii do 2040 roku. Truss chce również zwiększyć produkcję ropy i gazu na Morzu Północnym, ogłaszając wydanie nowych licencji na poszukiwania surowców, a także wdrożenie programów wodoru, energii słonecznej i morskiej energii wiatrowej.

Podzielone głosy społeczeństwa

Poparcie dla powrotu do szczelinowania wśród ogółu społeczeństwa wzrosło w czasie kryzysu energetycznego jednak w maju utrzymało się na poziomie zaledwie 27 procent wynika z raportu firmy YouGov. Ponadto, w Wielkiej Brytanii istnieją zorganizowane grupy aktywistów, które sprzeciwiające się temu zjawisku i są gotowe do protestów. Rząd Szkocji i Walii oraz opozycyjna Partia Pracy również oficjalnie sprzeciwiają się szczelinowaniu.

Badanie przeprowadzone w 2020 roku przez Warwick Business School podaje, że gaz szczelinowany może stanowić od 17 do 22 procent zużycia energii w Wielkiej Brytanii w latach 2020-2050. Jednak według London School of Economics nie jest jasne, ile gazu łupkowego jest technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia.

Grupy ekologiczne, takie jak Friends of the Earth, przytaczają również raporty ostrzegające, że szczelinowanie może zanieczyścić wody gruntowe ze względu na chemikalia używane w procesie wydobycia. Ponadto kontynuowanie wydobycia wpływa na ryzyko dalszych trzęsień ziemi o nieprzewidywalnej częstotliwości i sile.

Rentowność projektu

Inwestorzy z pewnością widzą potencjał do wznowienia działalności. Tylko dzisiaj akcje naftowo-gazowej spółki Egdon Resources notowanej na brytyjskim rynku inwestycyjnym wzrosły o 6,3 procent.

Analitycy twierdzą, że pozostaje wiele przeszkód do rozpoczęcia prac takie jak przepisy, kwestie środowiskowe czy mechanizmy operacyjne. Wiele lokalizacji otrzymało licencje na poszukiwanie szczelinowania, ale nadal wymagają one zezwoleń od różnych organów regulacyjnych, aby osiągnąć dalszy postęp. – Podczas gdy obecnie wysokie ceny energii mogą poprawić potencjalną ekonomiczną opłacalność szczelinowania w Wielkiej Brytanii, może to być mniej pewne w dłuższym okresie. Pozostaje nam poczekać i zobaczyć, na jaką skalę firmy są skłonne zainwestować, biorąc pod uwagę niepewność projektu – powiedział na łamach CNBC Tobias Wagner, starszy oficer kredytowy w Moody’s.

CNBC/Wojciech Gryczka