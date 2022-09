Wielka Brytania zwiększy poszukiwania surowców przy jednoczesnej ochronie klimatu Alert

– Decyzja rządu brytyjskiego o ogłoszeniu wyników konsultacji Climate Compatibility Checkpoint w sprawie nowych projektów naftowych i gazowych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii przy jednoczesnym zminimalizowaniu emisji gazów cieplarnianych – stwierdziła w raporcie organizacja Offshore Energies UK (OEUK).

Flagi Wielkiej Brytanii. Źródło: freepik

Zrównoważona polityka energetyczna

Publikacja wyników konsultacji otworzy perspektywy na nowe obszary odwiertów, które zostaną zaoferowane do licencji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu. Nowe licencje mają obejmować obszary u wybrzeży wschodniej Anglii, Yorkshire, na Morzu Irlandzkim, a także u wybrzeży Szkocji.

Premier Liz Truss powiedziała w tym miesiącu, że ma nadzieję na przyznanych ponad 100 takich licencji. Rundy licencyjne są zwykle corocznymi wydarzeniami jednak proces został wstrzymany w 2020 roku w oczekiwaniu na wyniki konsultacji w ramach Climate Compatibility Checkpoint. W 2021 roku wykonano zaledwie pięć odwiertów poszukiwawczych, najmniej w historii.

Wyniki określiły środki, które zapewnią przyszłe inwestycje wydobywcze, że są zgodne z celami redukcji emisji klimatu. OEUK ostrzegał, że opóźnienia w wydawaniu licencji mogą doprowadzić do ostatecznego spadku wydobycia ropy i gazu w Wielkiej Brytanii. To natomiast zwiększyłoby zależność Wielkiej Brytanii od importu z innych krajów w okresie globalnego kryzysu energetycznego.

– Kluczowe znaczenie ma jak najszybsze przeprowadzenie nowej rundy licencyjnej po ogłoszeniu Punktu Kontrolnego Zgodności Klimatycznej. W ubiegłym roku wykonano zaledwie pięć odwiertów poszukiwawczych, co było najniższym wynikiem od czasu rozpoczęcia eksploracji Morza Północnego prawie 60 lat temu. Poszukiwania, a następnie produkcja są kluczowe dla osiągnięcia brytyjskiego potencjału ropy i gazu oraz zmniejszenia luki w imporcie energii – czytamy w raporcie OEUK.

Plany dotyczące punktów kontrolnych zostały ogłoszone w połowie 2021 roku. Określają one serię testów dla przyszłych inwestycji morskich, aby zapewnić ich zgodność z celami klimatycznymi Wielkiej Brytanii. Kluczowy nacisk położony jest na zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji i przetwarzaniu ropy oraz gazu. Takie emisje stanowią około czterech procent wszystkich emisji w Wielkiej Brytanii.

Szybsze decyzje zagwarantują niezależność

Po opublikowaniu konsultacji oczekuje się, że North Sea Transition Authority, organ rządowy, który nadzoruje i udziela licencji na działalność morską związaną z energią, ogłosi nową rundę licencyjną na poszukiwanie ropy i gazu, prawdopodobnie w ciągu kilku dni.

– Gaz i ropa naftowa to obecnie 75 procent całkowitej energii w Wielkiej Brytanii. Produkowanie własnej energii w sposób minimalizujący emisje CO2 daje nam większą kontrolę nad własną gospodarką i sprawia, że jesteśmy mniej zależni od innych krajów. Potrzebujemy nowych licencji na poszukiwanie i wydobycie, abyśmy mogli znaleźć rezerwy. Opóźnienia w wydawaniu licencji mogą doprowadzić do zmniejszenia produkcji surowców energetycznych, a to może zaszkodzić naszemu bezpieczeństwu energetycznemu – mówi Mike Tholen, dyrektor generalny OEUK.

WorldOil/Wojciech Gryczka