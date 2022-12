Włosi derusyfikują rafinerię z debatą o Polakach w Niemczech w tle Alert

Włoska rafineria ISAB należąca do spółki Litasco kontrolowanej przez rosyjski Łukoil będzie nadal działać pomimo wprowadzenia sankcji unijnych na rosyjską ropę od 5 grudnia. Jednakże warunkiem będzie zmiana właściciela rafinerii. To ważne w kontekście spekulacji o przejęciu udziałów niemieckiej Rafinerii Schwedt przez PKN Orlen z Polski.

Zarząd Litasco poinformował, że rafineria w najbliższych miesiącach będzie korzystać z rezerw ropy posiadanych przez rafinerię. W następnym okresie będzie sprowadzać ropę od dostawców z państw innych niż Rosja.

W oświadczeniu zarządu stwierdzono, że ISAB jest obecnie bardzo dochodową rafinerią, zaawansowaną technologicznie i jest niezawodnym partnerem dla licznych klientów, dostawców i kontrahentów – wyjaśnia zarząd Litasco. Łukoil jest właścicielem Litasco od 2008 roku.

Tymczasem rząd Włoch kilka dni temu zapowiedział plan, który ma zapewnić kontynuację działalności rafinerii ale przy zmianie relacji właścicielskich. Premier Giorgia Meloni stwierdziła, że ​​nie ma mowy o zamykaniu firmy, zatrudniającej około 1000 pracowników w jednym z uboższych regionów kraju. A do tego stanowiącej jedną piątą potencjału rafineryjnego Włoch. Władze w Rzymie pracują nad odblokowaniem finansowania bankowego rafinerii, aby nie doszło do postawienia jej w stan upadłości. Tak czy owak – jednym wyjściem dla uratowania rafinerii ISAB jest jej odcięcie od rosyjskich struktur biznesowych. Handlowa i prawna derusyfikacja.

Media zwracają uwagę, że obowiązujące sankcję Unii Europejskiej nie dotyczą Łukoil. Jednakże banki nie chcą kontynuować współpracy z podmiotami powiązanymi z Rosją z obawy przed możliwością kar ze strony Stanów Zjednoczonych. Łukoil został objęty sankcjami USA od 2014 roku.

Litasco, spółka zależna Łukoil posiada cztery rafinerie w Rosji, trzy we Włoszech, po jednej w Rumunii i Bułgarii. Jest właścicielem 45 proc. udziałów w rafinerii Zeeland w Holandii.

Według niepotwierdzonych informacji Litasco zamierza przenieść swoje spółki handlowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu pozostania w rosyjskim biznesie. Pozwoliłoby to na pozostanie w rosyjskich strukturach biznesowych. Ten zamiar byłby zgodny z dość powszechnym trendem przenoszenia rosyjskich firm do państw arabskich i do Turcji.

Media spekulują na temat możliwości przejęcia udziałów Rafinerii Schwedt we wschodnich Niemczech przez polski PKN Orlen. Polacy oczekują jednak usunięcia Rosnieft Deutschland z akcjonariatu. Rosjanie posiadają tam wciąż ponad 60 procent akcji, a zarząd powierniczy wprowadzony przez Berlin tego nie zmienia.

Reuters/AP/AFP/Teresa Wójcik