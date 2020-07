Jest wniosek o przyłączenie Elektrowni Ostrołęka C do gazu Alert

Elektrownia Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

Wiceprezes Gaz-System Krzysztof Jackowski potwierdził, że wniosek o przyłączenie gazu do Elektrowni Ostrołęka C wpłynął do operatora sieci przesyłowej. Zakład ma być opalany gazem.

Wniosek i szczegóły techniczne

Krzysztof Jackowski potwierdził wpłynięcie takiego wniosku. Dodał jednak, że trwają dalsze rozmowy z inwestorem. – Ustalane są szczegóły techniczne potrzebne do wypełnienia wniosku – podkreślił. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, której udziałowcami są obecnie Energa i Enea (po 50 procent).

Gaz-System prowadził rozmowy o przyłączeniu gazowym Elektrowni Ostrołęki C. Właściciele projektu podjęli decyzję biznesową o przestawieniu zakładu na paliwo gazowe na początku czerwca. Partnerami projektu są Energa, Enea, a także nowy właściciel Energi, PKN Orlen. Gaz-System udostępni swoją sieć przesyłową w celu realizacji dostaw gazu do tego obiektu. Najważniejsze są tutaj parametry inwestycji.

Podmioty przemysłowe, planujące przyłączyć się do sieci gazowej, powinny brać to pod uwagę i każdorazowo konsultować warunki przyłączenia z Gaz-Systemem. Wówczas każdy inwestor będzie znał wszystkie okoliczności niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Wojciech Jakóbik/Bartłomiej Sawicki