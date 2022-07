Na wojnie nie ma zwycięzców. Spięcie Bezpieczeństwo

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński rozmawiają o stanie gry na wojnie w Ukrainie.

Inwazja Rosji na Ukrainie

– Po początkowym hurraoptymizmie w pierwszych tygodniach wojny i wycofaniu Rosjan z okolic Kijowa i Sum, nastroje na froncie się pogorszyły. Chociaż Ukraińcy odnoszą pewne sukcesy na froncie południowo-wschodnim koło Chersonia, to wycofali się z okolic Siewierodoniecka w Donbasie – mówił Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

– Rosjanie zaczęli prowadzić typową wojnę na wyniszczenie, bombardując infrastrukturę cywilną na Ukrainie. Tymczasem Ukraińcom zaczyna brakować sprzętu, a dostawy broni z Zachodu trafiają na front dopiero po kilku tygodniach. Ukraińskie społeczeństwo również jest zmęczone wojną, chciałoby wrócić do normalnego życia – dodał.

– Ciężko określić perspektywę zwycięstwa dla Rosji. Nie odniosła zwycięstwa w trzy dni, jak zamierzała, a zamiast tego według ukraińskich szacunków straciła ponad 30 tysięcy ludzi. Zwycięstwo Ukrainy, rozumiane jako powrót do status quo przed 24 lutego, byłoby możliwe, ale bardzo trudne do osiągnięcia. Tymczasem nawet gdyby Rosjanie zdobyli Donbas, to zwycięstwo to byłoby dla nich pyrrusowe. Tymczasem rosyjska propaganda zaczyna tworzyć mit wojny w Ukrainie na wzór Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – mówił Mariusz Marszałkowski.

