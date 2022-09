Armia ukraińska dziesiątkuje rosyjskie jednostki pancerne Alert

Działania na froncie na Ukrainie powoli przechylają się na korzyść obrońców. Rozpoczęta szóstego września kontrofensywa armii ukraińskiej wokół miasta Charków, zniszczyła połowę czołgów czwartej gwardyjskiej dywizji czołgów, najlepszej dywizji pancernej w rosyjskich siłach zbrojnych.

Zniszczony czołg rosyjski na Ukrainie fot. Twitter.

Ukraińska przewaga zaczyna być widoczna

1 Gwardyjskiej Armii Czołgów (1GTA) to elitarna formacja pancerna rosyjskiej armii. Jednostka przeznaczoną do obrony Moskwy i mająca prowadzić kontrataki w przypadku wojny z NATO teraz wycofuje się na północ aby zachować to, co pozostało z jej czołowych dywizji. Odbudowanie strat jakich doznała mogą zająć następne lata.

1. GTA była w walce od samego początku. Kiedy 24 lutego Rosja zdecydowała się wkroczyć Ukrainę, początkowo jej celem było zdobycie Kijowa i obalenie ukraińskiego rządu. Teraz po elitarnej jednostce zostały wspomnienia. Uszkodzone, podzielone i odcięte od logistyki jednostki nie mogły równać się z tuzinem ukraińskich brygad, w tym potężną czwartą brygadą czołgów, które zaatakowały na północ, wschód i południe od Charkowa w zeszłym tygodniu.

Ukraińcy zdobyli wiele czołgów T80U w nienaruszonym stanie. Bez problemu mogli je naprawić, pomalować w insygnia ukraińskiej armii i wysłać z powrotem do walki.

Czy to koniec osławionej rosyjskiej jednostki pancernej?

1 GTA prawdopodobnie nie nadaje się do dalszej walki. Mogłaby się przeformować i odtworzyć, ale z czym i kim? Kremlowska rekrutacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Po spisaniu na straty ponad tysiąca czołgów na Ukrainie, Rosjanie mogą potrzebować lat, by przywrócić do pełnej sprawności uszczuplone jednostki.

Ukraińcy natomiast posiada obecnie więcej czołgów niż przed kontrofensywą, ponieważ zdobyła więcej rosyjskich czołgów niż straciła własnych.

Forbes/Wojciech Gryczka