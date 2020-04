Sawicki: Jak Polska może się chronić przed wrogimi przejęciami Energetyka

Trwają prace nad kolejnymi elementami tarczy antykryzysowej. Część z nich to mechanizmy ochrony przed wrogim przejęciem przez podmioty z krajów spoza Unii Europejskiej. Polskie rozwiązania mają bazować na tych, które od kilku tygodni działają w Niemczech, jednak już teraz państwo jest przygotowane od strony prawnej na zagrożenia tego typu – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Szerszy katalog i notyfikacja UOKiK

W tym tygodniu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła założenia kolejnych rozwiązań, które mają znaleźć się w tarczy antykryzysowej. Ministerstwo rozwoju we współpracy z resortem aktywów państwowych przygotowało rozwiązania na bazie już obowiązujących w ustawie o ochronie spółek o znaczącym interesie dla bezpieczeństwa państwa. Nowe regulacje mają chronić przed spółki strategiczne przed wrogim przejęciem. To właśnie one w obliczu pandemii mogą stać się celem przejęć przez podmioty z krajów spoza Unii Europejskiej. Przepisy będą uwzględniać listę branż, które dotychczas były uznawane za strategiczne, jak energetyka, ale zostaną do niej dodane także nowe, jak farmacja, medycyna, logistyka czy żywność.

– Rozszerzymy katalog dziedzin, które są uznane za strategiczne. Do listy branż uznanych już tradycyjnie za strategiczne, jak energetyka, gaz i ropa, dołączą takie jak medycyna, farmacja, logistyka i transport. Epidemia koronawirusa pokazała, że bezpieczeństwo to dostęp do maseczek, środków do dezynfekcji, ale także operacje danych czy telekomunikacja – powiedziała minister Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Poza listą pojawi się zapis w legislacji ochrony przed wrogim przejęciem, mówiący o konieczności notyfikacji przejęcia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji na rynku. – Nie chcielibyśmy, aby polskie spółki stały się cudzą własnością. Wprowadzamy więc rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie notyfikowane w urzędzie publicznym, w tym przypadku chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – powiedziała wicepremier Emilewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Już teraz państwo polskie wydaje się być pod względem legislacyjnym dobrze przygotowane na wypadek wrogiego przejęcia spółek, które są uznane za strategiczne, istotne dla gospodarki. Od 2015 roku działa ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Określa ona zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji, polegających na nabywaniu: udziałów albo akcji, ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Zgodnie z treścią ustawy, rząd w drodze rozporządzenia premiera przedstawia aktualny wykaz podmiotów podlegających ochronie. Lista tych spółek, nie tylko z udziałem państwa, zawiera w 2020 roku osiem podmiotów:

Emitel S.A. Grupa Azoty S.A, HAWE TELEKOM, innogy Stoen Operator sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A, PKP Energetyka S.A., Tauron Polska Energia S.A., TK Telekom sp. z o.o.

Podmiotem objętym ochroną może być nie tylko spółka z udziałem Skarbu Państwa, lecz każdy podmiot. Ustawa ta wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli, a więc ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o zamiarze dokonania transakcji. Jeśli transakcja dotyczy spółek działających w branżach wskazanych w ustawie, weryfikacja, czy podmiot został objęty ochroną, odbywa się na każdym etapie transakcji. Obowiązek zawiadomienia organu kontroli o transakcji dotyczy sytuacji związanych z nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa, oznaczającego nabycie praw pozwalających na dysponowanie pakietami 20, 25 oraz 33 procent głosów na zgromadzeniu wspólników czy akcjonariuszy, lub tzw. nabycie dominacji, a więc uzyskanie lub przekroczenie 50 procent głosów w organie stanowiącym w danym podmiocie lub w jego kapitale zakładowym.

Opisywana ustawa daje prawo ministerstwu odpowiedzialnemu za Skarb Państwa wyrażanie sprzeciwu względem transakcji skutkujących nabyciem istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiotach wskazanych w rozporządzeniu. Ryzyko takie istniało w 2012 roku, kiedy rosyjski Acron był zainteresowany przejęciem Grupy Azoty.

Wydanie rozporządzenia umożliwia objęcie ochroną podmiotów działających w branżach energetycznej, paliwowej, chemicznej, wojskowej i telekomunikacyjnej, które zapewniają bezpieczeństwo kraju. Podmioty, te mogą być objęte tą ustawą poprzez wykaz w rozporządzeniu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że brak zastosowania ochrony spowoduje występowanie rzeczywistego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla fundamentalnych interesów państwa i społeczeństwa.

Zarządzanie mieniem państwowym

Drugą legislacją, stanowiącą narzędzie w ręku państwa, jest ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Stanowi ona o kompetencji premiera do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencji polegającej na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dla wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów. Wniosek o zgodę, w przypadku, gdy akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa państwowa osoba prawna, w tym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa składa:

organ nadzorujący państwową osobę prawną lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku gdy akcje lub prawa z akcji zbywa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;

minister kierujący działem administracji rządowej właściwy ze względu na przedmiot działalności państwowej osoby prawnej lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa – w przypadku gdy państwowa osoba prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa nie posiada organu nadzorującego.

Przepis nie jest stosowany do zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20 procent kapitału zakładowego, chyba, że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych. Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie; Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu; Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie; Grupa Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach; Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie; Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Policach; Grupa Lotos Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju; KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie; PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku; PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie; Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie; Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie; Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach; Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie.

Spółki mogą być jednak przejęte w określonych okolicznościach. Spółki z tej listy mogą być przejęte przez podmiot, w którym akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna. Spółki z powyższej listy mogą przejmować lub być przejmowane po uzyskaniu zgody Rady Ministrów.

Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa

Trzecia, ważna w kontekście ochrony interesów państwa, jest ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców. Określa ona zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Uruchomienie programu w pełnym zakresie może nastąpić w przypadku: pojawienia się bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ochrony ludności przed występującymi na terytorium kraju zagrożeniami, których charakter i rozmiar wymaga użycia środków niebędących w posiadaniu właściwych organów administracji rządowej lub posiadanych w niewystarczającej ilości.

W tym kontekście istnieje także lista podmiotów o znaczeniu gospodarczo – obronnym w zakresie energetyki. Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym podzielony jest na 15 kategorii zależnych od organu nadzoru. W sektorze energii znajdują się:

PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie; Tauron Wytwarzanie S.A. w Jaworznie; ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce; ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych; ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie; PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. w Warszawie; CEZ Skawina S.A. w Skawinie; Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w Koninie; . Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie; Polskie LNG S.A. w Świnoujściu; PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie; ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku; innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie; Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. w Jeleniej Górze; Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w Niedzicy; Tauon Ekoserwis Sp. z o.o. w Rożnowie; . ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu; Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku; Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku; PERN S.A. w Płocku; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie; System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. w Warszawie; Lotos Petrobaltic S.A. w Gdańsku; Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku; „GATX Rail Poland” Sp. z o.o. w Warszawie; . „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” Sp. z o.o. w Płocku; Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie; Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu; . Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A. w Inowrocławiu; Exalo Drilling S.A. w Pile; ENERGO-TEL S.A. w Warszawie.

W sektorze, za który jest odpowiedzialny minister do spraw gospodarki złożami kopalin:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju; Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w Katowicach; Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance; Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie; Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu; KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.W części, w której odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw gospodarki są zaś m.in.:

1. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie;

2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach;

3. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach;

4. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie;

5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

Na wzór Niemiec

Niemiecki rząd przyjął kilka dni temu projekt nowelizacji ustawy o stosunkach gospodarczych przewidujący konieczność zgłoszenia transakcji przejęcia w obszarze krytycznej infrastruktury oraz cywilnych sektorów bezpieczeństwa w Niemczech, a te będą mogły być uznawane za nieważne jeśli zajdzie ryzyko lub nawet podejrzenie działania na szkodę państwa oraz społeczeństwa.