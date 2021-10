WZ Lotosu zgodziło się na zmiany w Rafinerii Gdańskiej przy fuzji z Orlenem Alert

Podczas walnego zgromadzenia Grupy Lotos, akcjonariusze zgodzili się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Lotos Asfalt poprzez wniesienie aktywów rafineryjnych w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali posiadacze 132,7 mln akcji spółki, przeciw było 9,7 mln, a wstrzymało się 5,99 mln. Zgodnie ze statutem, uchwała jest ważna, jeśli opowie się za nią ponad 80 proc. obecnych na WZ akcjonariuszy, w obecności przynajmniej połowy akcjonariatu. W czwartkowym walnym Lotosu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 80,3 proc. głosów.

– Czekamy na oficjalny raport Grupy Lotos, ale już wiadomo, że podjęte dzisiaj uchwały są dowodem na to, że inwestorzy wierzą w sukces projektu budowy koncernu multienergetycznego. To kolejny ważny krok w procesie fuzji Orlenu z Lotosem – napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Wcześniej zarząd Grupy Lotos oceniał, że konsolidacja aktywów rafineryjnych jest korzystna i uzasadniona biznesowo. Obecnie część instalacji rafinerii jest własnością Grupy Lotos, a część Lotos Asfalt. Wynika to z historycznych zaszłości spowodowanych strukturą finansowania najnowocześniejszej części rafinerii, która jest własnością Lotos Asfalt.

Na podstawie analiz firmy doradczej oszacowano, że integracja całości kompleksu rafineryjnego w jednej spółce może przynieść Grupie Lotos coroczne oszczędności w wysokości minimum 10 mln zł.

Uchwała będzie wykonana wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku zmian ustawowych negatywne skutki podatkowe w niepodlegającym zwrotowi podatku akcyzowym nie będą przekraczały kwoty uzasadniającej konsolidację aktywów rafineryjnych w Lotos Asfalt. Oznacza to, że aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos do Lotos Asfalt będzie wykonany tylko w wypadku, gdy nieodzyskiwalny koszt podatku akcyzowego związanego z tą czynnością będzie niższy niż 41,5 mln zł.

Polska Agencja Prasowa podaje, że walne zgromadzenie Grupy Lotos jeszcze trwa. Akcjonariusze będą teraz decydować o wyrażeniu zgody na zbycie przez Grupę Lotos udziałów w Lotos Biopaliwa, Lotos Terminale, Lotos Paliwa i Lotos Asfalt.

Zgody te są niezbędne do kontynuacji procesu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. W lipcu Komisja Europejska nałożyła na Orlen i Lotos warunki, których spełnienie umożliwi dalsze prace nad integracją polskiego sektora węglowodorowego. Zakładają one m.in. konieczność znalezienia partnerów chętnych do objęcia części aktywów Grupy Lotos, w tym 30 procent udziałów w gdańskiej rafinerii.

Zarząd Grupy Lotos w uzasadnieniu do projektów uchwał podawał, że ich podjęcie nie stanowi jeszcze ostatecznej decyzji walnego zgromadzenia na ich zbycie, gdyż nastąpi to tylko w wypadku dojścia do skutku koncentracji z Orlenem – czytamy na stronie PAP.

Polska Agencja Prasowa/Twitter/Jędrzej Stachura