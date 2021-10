Pawlak: Lotos chce iść w kierunku zielonego wodoru Energetyka

Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

– Grupa Lotos jest otwarta na globalne zmiany, które idą za polityką klimatyczną. W naszej strategii z 2018 założyliśmy pierwsze kierunki zmian. Bardzo mocno w niedawnym czasie rozwijamy się poza działalnością rafineryjną. Zmieniamy ją na bardziej zieloną, związaną z mniejszą emisyjnością – powiedziała Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Lotos podczas Kongresu 590.

– Grupa Lotos zmienia się pod względem ekologicznym w samej działalności corebiznesu. Wprowadzamy asfalty po recyklingu – zaznaczyła.

Sylwia Pawlak podkreśliła, że Lotos inwestuje w wodór i elektromobilność. – Elektromobilność to jest coś co Polacy już zaakceptowali, widzimy że sporo Polaków przerzuciło się na samochody elektryczne w związku z czym jesteśmy otwarci na tę formę. Jednocześnie wiemy, że elektromobilność na dalekich trasach to niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. W związku z czym jest też wodór i stacje, które lotos buduje w ramach projektu pure H2, dwie pierwsze stacje, jedna w Warszawie, druga w Gdańsku. W ramach projektu Pure H2 chcemy wykorzystać szary wodór oczyszczony w instalacji psa. Zielony wodór to również nasz pomysł na przyszłość. Mamy program Green H2. Zielony wodór chcemy wykorzystywać przed wszystkim do przerobu ropy naftowej. Projekt Green H2 będzie odpalony praktycznie zaraz. Będziemy budować farmę fotowoltaiczną, która zasili elektrolizer do produkcji zielonego wodoru. W ramach tego pilotażu chcemy również nauczyć się magazynować ten wodór – powiedziała.

Dyrektor zaznaczyła, że jeżeli powstanie koncern multienergetyczny to magazyny wodoru bardzo przydadzą się na północy. – Projekt 100 MW to nic, patrząc na regulacje, które zaraz wejdą. Mamy kolejne plany na zwiększenie, na pewno będą to dużo większe ilości. Sami oceniamy czy będzie to rozproszona produkcja – nie tylko na Pomorzu – mówiła podczas Kongresu 590.

– Głównym odbiorcą produkowanego wodoru będzie rafineria. Będzie on zastępować wodór szary, który jest wytwarzany w procesie reformingu parowego. Będzie również wykorzystywany do transportu miejskiego, żeglugowego – powiedziała Pawlak.

Opracował Aleksander Tretyn