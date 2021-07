URE publikuje nowe zasady opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla operatorów systemów Alert

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Do 15 listopada br. operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Aby ujednolicić zakres i formę przekazywania ww. planów regulator przygotował nowe wzory dokumentów dotyczące tej kwestii.

– Konieczność wprowadzenia nowej formy raportowania związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. W specjalnej sekcji na stronie regulatora (Paliwa Gazowe/Paliwa gazowe – plany wprowadzenia ograniczeń) zamieszczono informacje i materiały pomocne do opracowania przedmiotowych planów w nowej formie – podaje Urząd Regulacji Energetyki.

Nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń wprowadza szereg zmian zwiększających efektywność mechanizmu wprowadzania ograniczeń, jak np.:

 wprowadzenie kategorii „odbiorców chronionych”, z których część w ogóle nie podlega ograniczeniom, część podlega ograniczeniom wyłącznie w przypadku 12 stopnia zasilania ,a część podlega ograniczeniom tylko w części prowadzonej działalności;

 objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziemnego większej grupy odbiorców, tj. wszystkich odbiorców gazu, którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania;

 zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania (wprowadzenie stopni zasilania od 1 do 12 w miejsce dotychczasowych 10 stopni),

 wykorzystanie do określenia stopni zasilania wartości wyrażonych w jednostkach energii,

 wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom opracowanie planu ograniczeń, w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych informacji,

 doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania: wprowadzono obowiązek ich podawania do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem.

– Konieczność opracowania nowego rozporządzenia związana była z przyjętym przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – podaje URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński